Навального 100 дней заставляют слушать одно и то же выступление Путина
- 10.07.2023, 20:28
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Российский оппозиционер попытался решить проблему через суд.
Алексея Навального 100 дней заставляют слушать одно и то же выступление Владимира Путина. Это ежегодное послание российского президента Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года. Его включают каждый вечер.
«Говорю нашему замполиту: ну вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина, разве мало речей он говорил? — пишет Навальный. — Ответ потряс своей логикой: это ежегодное послание от 23-го года. Значит, его нужно слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение — будем слушать его».
Алексей Навальный попытался решить проблему через суд: «Спрашиваю в суде: вы на каком основании ставите в мое личное время Путина, а не радио? Это незаконно».
В ответе на жалобу представитель колонии сослался на «инструкцию по воспитательной работе»:
— То есть слова Путина — воспитание? — спрашивает Навальный.
— Нет.
— Тогда на каком основании включаете?
— Инструкция по воспитательной работе.
— То есть все-таки Путин — это воспитание?
Судья же в действиях администрации колонии нарушения закона не усмотрел.
Политику Навальному 47 лет. В январе 2021-го он вернулся из Германии в Россию после лечения от отравления летом 2020 года в РФ. Его сразу же задержали. Алексей Навальный отбывает 9-летний срок в колонии строгого режима во Владимировской области.