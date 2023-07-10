Навального 100 дней заставляют слушать одно и то же выступление Путина 10.07.2023, 20:28

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер попытался решить проблему через суд.

Алексея Навального 100 дней заставляют слушать одно и то же выступление Владимира Путина. Это ежегодное послание российского президента Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года. Его включают каждый вечер.

«Говорю нашему замполиту: ну вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина, разве мало речей он говорил? — пишет Навальный. — Ответ потряс своей логикой: это ежегодное послание от 23-го года. Значит, его нужно слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение — будем слушать его».

Алексей Навальный попытался решить проблему через суд: «Спрашиваю в суде: вы на каком основании ставите в мое личное время Путина, а не радио? Это незаконно».

В ответе на жалобу представитель колонии сослался на «инструкцию по воспитательной работе»:

— То есть слова Путина — воспитание? — спрашивает Навальный.

— Нет.

— Тогда на каком основании включаете?

— Инструкция по воспитательной работе.

— То есть все-таки Путин — это воспитание?

Судья же в действиях администрации колонии нарушения закона не усмотрел.

Политику Навальному 47 лет. В январе 2021-го он вернулся из Германии в Россию после лечения от отравления летом 2020 года в РФ. Его сразу же задержали. Алексей Навальный отбывает 9-летний срок в колонии строгого режима во Владимировской области.

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