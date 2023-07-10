Лукашенко: Доллар для нас – вражеская валюта 2 10.07.2023, 20:39

Диктатор рассказал, почему тарифы на коммуналку отвязали от доллара.

Тарифы на коммунальные услуги в Беларуси отвязали от доллара из-за «враждебности» американской валюты. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками «Могилевлифтмаша» в понедельник, передает БелТА.

В июне рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси привязали к базовой величине, которая сейчас равняется 37 рублям. Теперь максимально допустимый рост платежей не должен превышать половины этой суммы вместо ранее установленного пятидолларового эквивалента.

Работники Могилевского завода лифтового машиностроения поинтересовались, не скажется ли это нововведение на существенном росте коммуналки, поскольку сегодня половина базовой величины (18,5 рубля) выше 5 долларов по текущему курсу.

По мнению Лукашенко, «разница несущественная» и работодатели без проблем компенсируют людям зарплату на эту величину.

— То, что мы должны это компенсировать в зарплату людям, это точно. Нам надо обязательно потихоньку двигать зарплату, — сказал Лукашенко.

Он также пояснил, почему было принято решение отвязать рост тарифов на ЖКУ от доллара. По словам узурпатора, все из-за того, что «доллар для нас — вражеская валюта».

— Вот они (западные партнеры. — Прим. ред.) ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает, — отметил он.

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