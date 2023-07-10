Байден прилетел в Литву

Байден прилетел в Литву1
- 10.07.2023, 21:11
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Президент США прибыл на саммит НАТО.
Президент США Джо Байден 10 июля вечером прибыл в Литву, где 11–12 числа состоится саммит НАТО. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа в Twitter.
Науседа встретил Байдена в аэропорту.
В Twitter он опубликовал видео приземления самолета американского президента, а также фото их встречи.
July 10, 2023
«Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи», – написал Науседа.
I was glad to welcome @POTUS at Vilnius Airport for his first visit to Lithuania.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2023
We are grateful for 🇺🇸 military presence in Lithuania, which ensures deterrence and forward defense.
🇱🇹 is a staunch supporter of the transatlantic link! pic.twitter.com/9jUp9MC55A
Саммит НАТО будет длиться два дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.
Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.