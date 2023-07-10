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Байден прилетел в Литву

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  • 10.07.2023, 21:11
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Байден прилетел в Литву

Президент США прибыл на саммит НАТО.

Президент США Джо Байден 10 июля вечером прибыл в Литву, где 11–12 числа состоится саммит НАТО. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа в Twitter.

Науседа встретил Байдена в аэропорту.

В Twitter он опубликовал видео приземления самолета американского президента, а также фото их встречи.

«Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи», – написал Науседа.

Саммит НАТО будет длиться два дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.

Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.

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