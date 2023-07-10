«Беларусбанк» рассказал подробности по валютному новшеству 10.07.2023, 21:37

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Клиенты 17 банков могут лишиться валюты при замене на другие банкноты.

«Беларусбанк» рассказал подробности, как работает новшество по обмену валют, которое с 1 июля ввели 17 банков. Напомним, эти финучреждения договорились придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого ввели единый перечень признаков платежности дензнаков.

«И если ранее у банков были собственные подходы к признакам платежеспособности, то сегодня все едино», — уточняет «Беларусбанк».

Из интересного — то, что банкноты в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение или которые имеют явные признаки подделки, клиенту банка не вернут. Она изымается.

В «Беларусбанке» поясняют, что купюру не примут для обмена, если на ней есть рисунки, оскорбительные и нецензурные надписи, а также конкретные слова — взятка, выкуп, рэкет, вор.

Также банки не примут дензнаки с производственным браком. Это среди прочего отсутствие или непропечатка защитных элементов, смазанность изображения, ненадлежащее расположение водяного знака, отсутствие отдельных элементов защиты от подделки (водяного знака, голограммы, защитной нити или лент), ошибка в написании.

Не удастся заменить также разорванные или разрезанные на части банкноты, в том числе склеенные прозрачным скотчем.

О том, какие банкноты примут для обмена, «Зеркало» писало в этом тексте. Среди них — те, на которых есть до пяти надрывов/надрезов длиной не более 3 мм или один, но длиной до 5 мм (в том числе подклеенные скотчем). Также возможно обменять дензнак, на котором есть проколы или отверстия (не больше трех) диаметром до 1 мм.

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