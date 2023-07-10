«А по телеку говорят, что мы «Абрамсы» и «Леопарды» пачками жжем» 7 10.07.2023, 21:41

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Оккупант записал видеообращение своей матери перед тем, как попасть в плен.

Украинские военные получили доступ к информации на телефоне пленного. Он отправлял своей матери 8 июля видеообращение, в котором рассказал о потерях со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов плюс».

«С трех сторон накрыли. Куски мяса, кровь. Ротный г#ндон, отправил с автоматами, хотя знал что там творится. А по телеку говорят, что мы Абрамсы и Леопарды пачками жжем. Не знаю, мам, выживу — не выживу. Если что, не поминайте лихом», - сказал оккупант в видеообращении.

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