Зеленский намекнул на участие в саммите НАТО 1 10.07.2023, 21:53

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Владимир Зеленский

Но интрига остается.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе и анонсировал двусторонние встречи с главами стран Европы, Америки, Канады и Японии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

«Также очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня — страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны — это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта — будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу», - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на саммите будут обсуждаться и «другие аспекты защиты жизни и нашей общей безопасности».

Президент уверен, что из Вильнюса для наших воинов могут быть хорошие новости по поставкам оружия.

«Завтра, в день начала саммита, который теперь немыслим без Украины, будет уже 503-й день полномасштабной войны. Это много говорит о нашей силе — силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких битв и дней имеет силу, без которой безопасность Европы — просто ее уже не представить», - отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил воинов, волонтеров, врачей и всех людей, «работающих ради украинской силы, украинской победы».

«Это честь для меня — представлять таких людей и такую Украину!», - подчеркнул президент.

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