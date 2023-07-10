Бойцы ВСУ уничтожили три российских РСЗО «Град» 3 10.07.2023, 22:14

Видеофакт.

В Запорожской области наши бойцы уничтожили два РСЗО «Град». Кроме того, в одном из направлений фронта украинские воины поразили еще две реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На первом видео прямо во время боевого развертывания были уничтожены два дежурных БМ-21 «Град» в Запорожской области.

На втором видео снято поражение двух скрытых российских РСЗО. Один «Град» был уничтожен до основания, а второму — удалось убежать.

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