закрыть
10 июля 2023, понедельник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ уничтожили три российских РСЗО «Град»

3
  • 10.07.2023, 22:14
Бойцы ВСУ уничтожили три российских РСЗО «Град»

Видеофакт.

В Запорожской области наши бойцы уничтожили два РСЗО «Град». Кроме того, в одном из направлений фронта украинские воины поразили еще две реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На первом видео прямо во время боевого развертывания были уничтожены два дежурных БМ-21 «Град» в Запорожской области.

На втором видео снято поражение двух скрытых российских РСЗО. Один «Град» был уничтожен до основания, а второму — удалось убежать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук
Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник