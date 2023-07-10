В Южной Африке выпал снег
- 10.07.2023, 22:16
Такого не было уже 10 лет.
Проснувшись утром 10 июля, жители Йоханнесбурга, крупнейшего города Южной Африки, увидели за окнами падающий снег. Июль в Южном полушарии — зимний месяц, но снег здесь не выпадал вот уже 10 лет, пишет ВВС.
Власти посоветовали южноафриканцам одеваться потеплее, поскольку холодный фронт накрыл большую часть страны и останется здесь, как минимум, на неделю.
— Пока что снегопад не вызвал серьезных проблем, — сообщил представитель Южноафриканской метеорологической службы (Saws).
Похоже, жители Йоханнесбурга очарованы заснеженными улицами — редким зрелищем в их широтах.
— Некоторые ученики, и я вместе с ними, отправились знакомиться со снегом поближе… кое-кто уже знает, что такое снег, а другие думали, что это просто такой дождь, — рассказала учительница начальных классов Агнес Мидева.
Домашняя работница Нобухоси Стомпи сказала, что ехала на работу по заснеженной дороге и еще никогда не видела ничего подобного.
— У нас в домах тепло, так что все в порядке, — отметил смотритель Билли Нксумало. — Снег лежал повсюду, он покрывал поля рядом с нашим районом — это было действительно красиво.
Снег выпал в целом ряде провинций Южной Африки, включая Восточный Кейп, Мпумалангу и регион Гаутенг, в который входят Йоханнесбург и Соуэто.
Метеорологи посоветовали фермерам найти подходящие теплые помещения для скота, особо важные в холодную погоду.
Пока нельзя сказать, являются ли необычно холодная погода и выпавший снег результатом климатических изменений.