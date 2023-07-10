Bloomberg: Связанный с РФ «теневой» флот нефтяных танкеров сократился в десять раз 10.07.2023, 22:39

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Что этому предшествовало.

Флот танкеров, который создавался для теневой транспортировки российской нефти по миру, сократился в десять раз.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что компания Gatik Ship Management из Мумбаи сейчас управляет флотом из четырех нефтяных танкеров. Еще в апреле их было 42, большинство из которых было собрано менее чем за год.

Ранее компания Gatik подверглась тщательной проверке, поскольку ее быстрорастущий флот, большая часть которого перевозила российскую нефть, вызывал много вопросов.

Затем часть флота Gatik потеряла доступ к стандартной отраслевой страховке после того, как нарушила ценовой предел «Большой семерки», касающийся транспортировки российской нефти.

Вскоре после этого некоторые суда компании также потеряли свою классификацию в Регистре Ллойда. Это ключевая служба, которая утверждает основные технические стандарты для судов.

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