ВСУ идут вперед на Таврическом направлении 10.07.2023, 22:55

За сутки украинские бойцы на этом направлении обезвредили более двух рот оккупантов.

Военные Вооруженных сил Украины за последние сутки обезвредили более 2 роты россиян на Таврическом направлении. Также защитникам удалось уничтожить вражеские танк и БМП.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается», - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности:

Танк;

БМП;

2 БПЛА «Zala», БПЛА «Supercam»;

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация»;

Станция РЭБ;

Комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М»;

Автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что также были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.

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