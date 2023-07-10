ВСУ идут вперед на Таврическом направлении
- 10.07.2023, 22:55
За сутки украинские бойцы на этом направлении обезвредили более двух рот оккупантов.
Военные Вооруженных сил Украины за последние сутки обезвредили более 2 роты россиян на Таврическом направлении. Также защитникам удалось уничтожить вражеские танк и БМП.
Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
«Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается», - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 17 единиц военной техники противника. В частности:
Танк;
БМП;
2 БПЛА «Zala», БПЛА «Supercam»;
Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация»;
Станция РЭБ;
Комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М»;
Автомобильная техника.
Тарнавский добавил, что также были уничтожены 9 складов боеприпасов врага.