Страны НАТО согласовали планы на случай нападения России 10.07.2023, 23:49

Документы были приняты в письменном виде за день до начала саммита в Литве.

Страны — члены НАТО достигли договоренностей по плану, который подробно описывает, как альянс будет реагировать в случае российской атаки, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Альянсу удалось преодолеть противодействие Турции и достичь договоренностей за день до саммита лидеров НАТО в Вильнюсе, отмечает агентство. Оно также указывает, что в течение десятилетий Североатлантический альянс не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вел «небольшие войны» в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская Россия не представляет реальной угрозы.

В середине июня Reuters писал со ссылкой на источники, что согласование плана заблокировала Турция. По данным агентства, ее не устроили географические формулировки, в частности, связанные с Кипром (северная часть острова контролируется протурецким правительством, которое признает только Анкара). Неназванный американский дипломат тогда выражал надежду, что итоговые документы получится согласовать к саммиту НАТО в Литве.

О подготовке секретных планов на случай конфликта с Россией в конце мая — начале июня писали Reuters и издание Responsible Statecraft (RS). Последнее указывало, что документ «на тысячи страниц» был подготовлен военными представителями в штаб-квартире альянса в Брюсселе и другими должностными лицами альянса за закрытыми дверями.

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