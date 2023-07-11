Второй энергоблок БелАЭС снова включен в сеть 11.07.2023, 1:11

Он был отключен 28 июня.

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции 10 июля включили в сеть после успешного завершения плановых испытаний режимов расхолаживания реактора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сейчас проходит поэтапный набор мощности реактора. В соответствии с дальнейшей программой работ на втором энергоблоке будут проводиться динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, с последующей оценкой характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности.

Напомним, второй энергоблок был отключен 28 июня. Ранее его планово отключали с 10 июня в целях исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

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