Politico: Байден проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом 11.07.2023, 2:31

В рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Президент США Джо Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил обозреватель Politico Джонатан Лемир.

По его информации, они проведут встречу на саммите НАТО в Вильнюсе. Эрдоган, сам Байден и Зеленский уже прибыли на место встречи.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что у него запланированы двусторонние встречи с представителями стран Европы, США, Канады и Японии.

«Также важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня — страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны — это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта — будут в Вильнюсе переговоры по этому поводу. Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие вооруженные новости из Вильнюса», — заявил он.

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