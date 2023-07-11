Один из банков вводит комиссию за размен рублей 11.07.2023, 4:43

Размер вас удивит.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 11 июля введет комиссию за размен белорусских рублей. Она составит 30 рублей за каждую операцию.

В банке поясняют, что вводят изменение «исходя из конъюнктуры рынка».

Комиссия за размен иностранной валюты одного номинала на другой составляет 1% от суммы (взимается в рублях по курсу Нацбанка), но не меньше 2 рублей. Этот сбор с 11 июля не изменится.

Ранее «Банк ВТБ (Беларусь)» ввел и другие новшества. К примеру, начал выдавать кредитные карты ремесленникам. На выбор они могут выбрать банковские продукты «Портмоне 2.0», PLAT/ON или карту рассрочки «Черепаха» с лимитом до 5 тысяч рублей.

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