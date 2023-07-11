Буданов: Пригожин во время бунта был на ядерной базе РФ 1 11.07.2023, 7:38

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Преградой для «вагнеровцев» стала лишь одна дверь.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время наступления на Москву приблизился к российской ядерной базе. Он планировал «поднять ставки» в своем мятеже. Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, сообщает Reuters.

По данным разведки, Пригожин планировал приобрести небольшие ядерные устройства советских времен. Единственной преградой между «вагнеровцами» и ядерным оружием якобы были двери хранилища, говорит Буданов.

«Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не попали», - сказал он.

Близкий к Кремлю источник издания также подтвердил, что «вагнеровцы» смогли проникнуть в зону особого интереса, где хранятся ядерные боеприпасы. Сообщается, что тогда «американцы заволновались».

Паника началась и в Кремле, что и послужило толчком к немедленному прекращению бунта Пригожина, говорит источник на оккупированном востоке Украины.

Стоит отметить, что американцы сомневаются в том, что «вагнеровцы» якобы были на ядерной базе и пытались завладеть оружием.

«Мы не можем подтвердить это сообщение. У нас не было никаких указаний на то, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой», - сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.

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