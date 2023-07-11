ВСУ разгромили «Ахмат» под Бахмутом: «кадыровцы» бегут с позиций
- 11.07.2023, 7:54
- 7,382
Спецназ из Чечни разбили на подходе к городу.
Силы обороны Украины разгромили в районе Бахмута на Донетчине боевиков подразделения «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыровцы бегут с позиций и несут большие потери.
Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения «Атеш». Там заявили, что получили такую информацию от агента из состава вооруженных сил страны-агрессора России.
«Кадыровцы были разбиты в окрестностях города-руины Бахмут. Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобиков», – говорится в сообщении.
В «Атеш» добавили, что вместе с кадыровцами Силы обороны Украины активно уничтожают российских оккупантов из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад.
«Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро», – отметили партизаны.
Накануне Кадыров заявил, что «Ахмат» якобы перебросили на Бахмутское направление в район Клещеевки.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием «спецоперации» на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», – заявил Кадыров.
Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута и держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу.