ВСУ разгромили «Ахмат» под Бахмутом: «кадыровцы» бегут с позиций 11.07.2023, 7:54

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Спецназ из Чечни разбили на подходе к городу.

Силы обороны Украины разгромили в районе Бахмута на Донетчине боевиков подразделения «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыровцы бегут с позиций и несут большие потери.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения «Атеш». Там заявили, что получили такую информацию от агента из состава вооруженных сил страны-агрессора России.

«Кадыровцы были разбиты в окрестностях города-руины Бахмут. Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобиков», – говорится в сообщении.

В «Атеш» добавили, что вместе с кадыровцами Силы обороны Украины активно уничтожают российских оккупантов из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад.

«Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро», – отметили партизаны.

Накануне Кадыров заявил, что «Ахмат» якобы перебросили на Бахмутское направление в район Клещеевки.

«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием «спецоперации» на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», – заявил Кадыров.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что украинские военные взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута и держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу.

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