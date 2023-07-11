Механизированные части ВСУ прорвали Запорожский фронт в районе Работино 2 11.07.2023, 8:03

6,064

Наступление сломало российскую оборону.

ВСУ продолжают наступление на Запорожском направлении. Российские военкоры заявляют, что украинские военнослужащие не оставляют попытку продвинуться южнее Ровнополя и Старомайорского.

Один из российских военных блогеров утверждал, что 10 июля 34-я мотострелковая бригада якобы «отразила атаку» ВСУ в районе Великой Новоселки. А в районе Урожайного обороняются оккупанты из подразделения «Каскад» и еще одного неустановленного пехотного формирования, информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией показали, что 10 июля ВСУ провели механизированное наступление и, сломав российскую оборону, продвинулись на 2 км к востоку от Работино.

Российские военкоры заявляют, что украинские защитники на западной военной технике продвинулись к северо-востоку от Работино в сторону позиций 71-го мотострелкового полка.

Еще 9 июля кадры с геолокацией показали продвижение украинских защитников к юго-востоку от Орехова в сторону Новопокровки.

А на линии Пятихатки — Жеребрянка ВСУ в составе до 30 человек провели разведку боем.

Некоторые росСМИ уверяют, что на этом участке фронта армия РФ преднамеренно оставила свои позиции.

Вчера российская военная авиация нанесла серию ударов по правому берегу Херсонщины.

Также было нанесено три бомбовых удара КАБ с лазерным наведением по Бериславскому району.

Глава Николаевской ОВА Ким заявил, что 10 июля противник нанес удар «Искандером-М» и обстрелял Очаков с территории Кинбурнской косы. При этом ситуация возле Антоновского моста не изменилась. Обе стороны ведут контрбатарейную борьбу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».