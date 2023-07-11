«Солодуха сразу согласился выступать перед «вагнеровцами» 3 11.07.2023, 8:11

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Пранкер позвал артистов-лукашистов спеть перед наемниками.

Блогер Сергей Беспалов устроил пранк над представителями белорусской эстрады — позвонил им под видом пресс-офицера ЧВК «Вагнера» и пригласил выступить перед наемниками. Запись переговоров о цене и условиях он выложил в YouTube.

Блогер звонил артистам-лукашистам под видом «офицера пресс-службы ЧВК Вагнера Алексея Шмырдяева». Гонорары за концерт он обещал не самые высокие — «нас все-таки сняли с финансирования».

Первым откликнулся Александр Солодуха. Услышав, что зрителей будет «в районе тысячи, может, двух тысяч — все наши ребята», он сразу согласился выступать перед вагнеровцами.

— Обалдеть. С удовольствием, — заявил певец.

За получасовое выступление Солодуха запросил 3 тысячи долларов наличными и даже допустил возможность выйти на сцену в костюме арабского шейха — как объяснил ему пранкер, «Женя Пригожин сам любит переодевание». Правда, под конец разговора исполнитель все-таки заподозрил, что его разыгрывают.

Алена Ланская не отвергла предложение «пресс-офицера», но попросила связаться с ней попозже, объяснив, что сейчас «немножко работает в студии». Анатолий Ярмоленко также не отказался, однако попросил обсудить график и гонорар (народному артисту пообещали тысячу долларов) со своими агентами — сам он, по его словам, на такие темы не разговаривает.

Дмитрия Азаренко (исполнителя песни «Белорусская жена» на слова невестки Лукашенко) долго уговаривать не пришлось — он сразу согласился выступать перед наемниками, потребовав за получасовой концерт 1000 белорусских рублей (400 долларов).

Ирина Дорофеева заявила: «Вполне возможно, получится [выступить]», однако отметила, что в ближайшее время занята на «Славянском базаре» в Витебске, и попросила обсудить вопрос с ее концертным директором.

Потом встал щекотливый вопрос о цене. «Пресс-офицер ЧВК Вагнера» признался, что белорусских артистов обзванивают из-за урезанного бюджета — они «немножко дешевле», чем российские звезды вроде Газманова или Расторгуева.

— Хочется сказать: как печально, — засмеялась Дорофеева, но добавила: «Мы же не будем особо выпендриваться» и согласилась выступать за сумму «в районе тысячи долларов».

Сестры Груздевы осторожно поинтересовались, почему вагнеровцы желают увидеть именно их и в чем вообще смысл мероприятия.

— Недавно ведь хотели захватить [Москву], устроить войну, получается, — вспомнили они события июньского мятежа ЧВК Вагнера.

Не убедило их и объяснение, что наемникам в России урезали финансирование.

— Вы ведь хорошо финансируетесь с Запада, Америкой. Это же армия, грубо говоря, частная. И каждый солдат получает баснословные деньги, — внезапно заявили сестры.

Под конец певицы признались, что в последнее время «нехорошие люди начинают их разыгрывать». Одной из сестер накануне разговора даже приснился сон, что ей звонят известные белорусские блогеры и «предлагают что-то такое непонятное».

— И вот я уже думаю: ну когда же они нам позвонят? Уже день проходит, и вот вечером — звонок! — рассказала исполнительница. Она заявила, что доверяет своим снам, и заподозрила розыгрыш.

А разговор с Виктором Калиной принял неожиданный поворот с самого начала.

— Ну конечно, там будет ГУБОПиК, который меня и примет. Я все понял, — сказал певец.

Калина объяснил, что находится в Беларуси в «неофициальном розыске», и заподозрил пранкера в том, что он тоже белорусский силовик. Он пожаловался, что «запрещен в Беларуси уже больше трех лет» — в том числе потому, что поддерживал наемников ЧВК Вагнера, которых несколько лет назад задержали в белорусском санатории.

Раз не получилось с открытием лагеря под Осиповичами, Калину пригласили на «мероприятие в России», которое пройдет «чуть попозже, наверное, на Красной площади».

— Мне буквально три дня назад звонил сам Рамзан Ахматович Кадыров. Сам, лично звонил, — огорошил ответом тот.

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