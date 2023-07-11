Российскую армию всколыхнул бунт мобилизованных из Сибири и Дальнего Востока 1 11.07.2023, 8:17

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Солдаты массово отказались воевать на передовой.

Родные мобилизованных из Якутии, Алтайского и Приморского края РФ заявили в военную прокуратуру о том, что военных без продовольствия, лекарств и даже боеприпасов заставляют вернуться на первую линию фронта – к поселку Новодаровка, который находится под контролем ВСУ. За отказ им угрожают уголовным преследованием, сообщает «Сибирь.Реалии».

Ранее военные и их семьи записали несколько видео, обращаясь напрямую к президенту РФ Владимиру Путину, – им никто не ответил.

«Это не армия, а тюрьма»

Родственники военнослужащих из Алтайского края и сами мобилизованные в 11-ю роту полка №394 записали видеообращения, в которых рассказали о проблемах на фронте.

– Моего сына мобилизовали из Барнаула в конце сентября. С декабря он «на СВО», а с апреля в самом пекле – на запорожском направлении. С начала июня они там под Новодаровкой были брошены совсем одни – из командиров только один ротный на сто с лишним человек! Все остальные – офицеры – сидят в штабе, на позиции к линии фронта выезжают раз в две недели максимум. К 20 июня у них закончились все снаряды, все патроны. Даже пайков не осталось. Чего сидеть с автоматами, которые они в лучшем случае как палки могут применить?! Конечно, они стали отступать! Только тогда зашевелились офицеры – но вместо помощи им стали угрожать тюрьмой. В ответ мололи всякую чушь: «Что вы бунтуете?! У вас все есть!» Ему говорят: «Патроны где? Заряжать автоматы чем?» Он в ответ визжит: «Отставить бунт!» А какой бунт? Они просто отказываются тупо умирать как скот, под обстрелами, – говорит Татьяна, мать одного из мобилизованных.

Сами военные говорят, что находятся в зоне боевых действий уже 7 месяцев.

«23 дня мы были на направлении «Новодаровка», активные боевые действия с 4 июля начались. Стояли под поселком Новодаровка. Никакой ни артподдержки, ничего у нас не было. Продовольствие – ничего у нас нет, ни воды толком, ничего. Ни ротации. Кормят обещаниями. Десять месяцев без отпусков. С января на передовой линии, никаких выплат, ничего не производилось. Сегодня, 6 июля, нас обратно туда же хотят силой загнать, под Новодаровку. Там нет ни артиллерии, никакой тяжелой техники. С автоматом на танк идем. Было 106 человек в роте, осталось 40. За свои деньги воюем, осталось только купить себе патронов. Ни лопат, ничего. Осталось две лопаты на роту. Медики без лекарств, без бинтов, как могли, так перевязывали раненых. Раненых долго не вывозили, пацанам приходилось в кустах лежать больше суток. Доходило до того, что мы терпели поражение просто на своих минах», – говорят мобилизованные на камеру, закрыв лица.

По словам опрошенных редакцией жен и матерей военных, после отступления мобилизованные опасаются «точечного преследования» и того, что протестующих военных бросят под Новодаровку в первую очередь. С января мобилизованные не получают переводы на карты, а их семьи остались без льгот, обещанных «участникам СВО».

Родные мобилизованных из 11-й роты полка №394 записали видеообращение к президенту РФ и в военную прокуратуру

– У меня двое детей маленьких, в декрете и выйти на работу не могу. Мы полгода живем на пенсию моего отца, и еще огород на даче спасает, потому что «зарплата» мужа перестала приходить еще в начале года. За это время мы проели все, что он переводил с октября, – говорит Елена, жена одного из военнослужащих 394-го полка. – На меня доверенность оформлена – я уже куда только не писала, до комиссариата ходила чуть не каждый день, военком от меня шарахается уже за километр. Никакого результата. Говорит, я тут не решаю – значит, денег нет, но будут. То есть мы, жены, декретницы, остались предоставлены сами себе. Забрали мужа, наобещали с три короба, а сейчас по сути кинули одних, выкручивайтесь сами. Моя подруга из Бурятии, под Улан-Удэ, говорит: дрова ей обещали с сентября – так ничего и не получила, побиралась всю зиму и весну по соседям. И попробуй покачай права – тут же начинают колонией грозить. Мужики поймали очередного офицера там – говорят, ну, раз у нас всего хватает, ты с нами и останешься на ночь, когда обстрел будет. Так тот давай стрелять и остальные командиры – так и ушли, отстреливаясь от своих же. Это нормально разве? Это не армия, а тюрьма какая-то.

«Помогите найти сына!»

Родственницы военных 394-го полка сообщили «Сибирь.Реалии», что тем зачастую приходится бросать на поле боя даже легко раненых – собирать их без прикрытия артиллерии под обстрелами нереально. Кроме того, есть также глобальные проблемы с транспортировкой раненых в госпиталь из-за тотального дефицита бронированных машин.

«Родные разыскивают Сухарева Александра Александровича, начальника медицинской службы 394 полка 127 МСД. 12 апреля командование части сообщило родственникам о гибели Александра. Погиб в селе Никольское Изюмского района при эвакуации раненых с поля боя, но из-за обстрелов тело не вывезли», – написали родные уроженца Алтайского края в паблике «Инцидент Барнаул».

Его мать Нина Дмитриевна Сухарева говорит, что семья Александра с апреля «так и ждет».

– В части сообщили жене Саши, что он погиб. Мы не верим! Он из того вот полка №394, который сейчас видео пишет. Это правда – что им приходится кидать раненых и точно непонятно, жив человек или нет. Вот и Сашеньки тела нет, останков нет. Как они могут утверждать?! Мы засомневались в его гибели. Он не один был, а с шофером, о котором тоже сейчас ничего не известно. Но сын успел позвонить жене, сказал, что он и водитель подорвались на мине, но остались живы, – говорит Нина Сухарева.

По словам матери, она до последнего не знала, что «сына туда [мобилизовали на войну] отправили».

– Они от меня это скрывали, сердце слабое, – говорит мать пропавшего мобилизованного. – Мы сейчас думаем, что Саша может быть в одном из госпиталей, но из-за бардака о нем не сообщили нам. Мы 11 июня нашли в одной закрытой группе мессенджера пост о том, что в госпиталь Белгорода доставили тяжелораненого военнослужащего с контузией. По скриншоту из этого чата очень похож! Там же написано, что при транспортировке документы раненого потеряли и установить его личность не удалось. Мы уже готовы ехать, искать по всем госпиталям, но белгородские нам заявили, что не поступал к ним такой солдат!

В части, по словам Сухаревой, семье подтвердили, что Александр и водитель Владимир Данилов подорвались на мине, но погибшими их не видели.

– Помогите, пожалуйста! Может, есть знакомые в госпиталях Москвы, Питера и других? Может, кто-то узнает в раненом нашего Сашу? – повторяет Нина Дмитриевна. – С ним был водитель, сержант Данилов Владимир Александрович, который тоже записан погибшим, но его тело родным не выдали. У нас нет больше надежды на государство, только на людей: помогите найти сына!

Русская служба BBC и издание «Медиазона» на основе открытых данных ведут подсчет российских военных, погибших на войне в Украине. С началом контрнаступления авторы данного исследования фиксируют существенный рост потерь среди российских офицеров – особенно старшего звена.

«Новый скачок потерь среди командиров указывает на то, что российские вооруженные силы так и не решили ряд своих системных проблем, поэтому решение ответственных задач (например, таких как удержание позиций на критически важных участках фронта) требует «ручного управления» и личного присутствия старших офицеров на линии фронта или близ нее… Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 27 423 человека. В это число не входят те, кто воевал на стороне России в составе ‘народных милиций’ самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За последние две недели нам удалось установить имена 1302 человек. Это существенно превышает средние показатели прошлого года, – пишет BBC. – На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250–300 погибших. Сейчас еженедельно мы узнаем о гибели 600–700 российских военных… Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 247 тысяч человек… Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления Украины был мобилизованным».

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