Стали известны детали тайных договоренностей Путина с Пригожиным 1 11.07.2023, 8:26

4,336

Кремль пошел на ряд уступок главе ЧВК «Вагнер».

Кремль позволит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину сохранить часть операций в Африке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о деятельности «Вагнера» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По словам одного из собеседников агентства, разрешение на продолжение операций ЧВК в Африке дал президент РФ Владимир Путин. Ранее Кремль подтвердил, что через пять дней после военного мятежа, который поднял глава наемников, Путин встретился с Пригожиным.

По данным агентства, Минобороны РФ не может взять на себя операции «Вагнера» в ЦАР. Кроме того, российскому военному ведомству потребуются частные подрядчики для достижения целей Москвы в Судане и других странах.

Другой источник Bloomberg полагает, что Путин позволит остаться в Африке тем группировкам «Вагнера», которые могут окупить себя. Остальные Кремль намерен взять под свой контроль.

С 2018 года «вагнеровцы» помогали правительству ЦАР в борьбе с мятежниками. Наемники и военные инструктора «Вагнера» также обучают военных тактике ведения боя. Взамен связанным с Пригожиным компаниям дали возможность заниматься добычей золота и других ресурсов в стране.

Главные представители ЧВК в ЦАР — командир группировки «Вагнера» в стране Виталий Перфилев и руководитель местного «Русского дома» Дмитрий Сытий. Оба находятся в Банги, где каждый день проводят встречи с начальником армии ЦАР, сказал Bloomberg бывший лидер повстанцев и член правительства республики Хасан Буба.

«Они лидеры в Банги. Для нас ничего не изменилось», — заявил он. «Последнее слово остается за президентом Путиным, чтобы сказать, останется ли «Вагнер» в Центральноафриканской Республике или на смену им придут новые силы».

Вопросом остается пребывание «Вагнера» в Судане, где наемники оказывали помощь повстанцев, в то время как официально Россия поддерживала связи с военным руководством страны.

В то же время без возможности связаться с Путиным Пригожин становится менее полезен африканским лидерам, сказал Bloomberg сотрудник российской госкомпании, знающий об операциях РФ в Африке.

Тем не менее личные связи Пригожина с главами африканских стран и лояльность его людей означают, что его будет нелегко заменить, заявили Марат Габидуллин, бывший старший командир «Вагнера», и Сергей Храбрых, бывший чиновник Минобороны России.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщал, что российские власти решили взять под контроль наемников ЧВК «Вагнер» за рубежом. Делегации МИД РФ летали в ЦАР, а также Мали и Сирию, чтобы заверить своих партнеров, что «операции», которые ранее выполнялись силами наемников, продолжатся, но уже под другим руководством.

По данным Reuters, несколько сотен наемников «Вагнера» покинули ЦАР после мятежа, однако власти страны объяснили это ротацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».