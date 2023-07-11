Возле элитного ЖК в центре Минска обнаружили странный бетонный конус 1 11.07.2023, 8:33

Что это такое?

Возле здания Минтруда и ЖК «Славянский квартал» на проспекте Победителей есть странный бетонный конус. Оказывается, это немецкое сооружение времен войны. Подробнее о нем рассказало агентство «Минск-Новости».

Со проспекта это сооружение на Победителей, 23/3, скорее всего, не заметишь. Нужно подойти ближе. И, конечно, оно выбивается из общего архитектурного ансамбля. Еще бы — ведь это немецкий дот!

Такую форму выбрали немецкие инженеры не случайно: она позволяла увеличить живучесть огневой точки при артиллерийских обстрелах и бомбардировках. Отсюда контролировали дорогу на Молодечно и подступы к гетто. Естественно, в мирное время загадочное сооружение не могло не привлечь к себе внимание детей из окрестных кварталов, которые пытались исследовать дот.

— Мы раньше жили в коммунальной квартире в 500 м отсюда, — вспоминает Александр Альбертович. — В первый раз я побывал внутри дота в 1973 году. Мне было 10 лет. В ту пору зайти внутрь сооружения мог кто угодно: от двери сохранились лишь три толстых штыря, при помощи которых она крепилась к стене. Нам удалось обследовать только два яруса. Попасть на тот, что повыше, можно было при помощи скоб, похожих на используемые в канализационных люках. Амбразуры дота располагались в два ряда, причем из них просматривалось все вокруг. Возле бойниц находились остатки кронштейнов для столиков и толстые петли для бронированных листов. Еще помню куски каких-то проводов сразу над дверью.

А вот попасть на подземный уровень у юных исследователей не вышло. Люк, который туда вел, был засыпан толстым слоем черной земли. Его пробовали раскапывать, но детей прогоняли местные жители. Ходили слухи, что там то ли один, то ли два яруса, а подземный ход из одного из них якобы направлен к Свислочи.

— Где-то в 1976 году доступ к доту перекрыли из-за начавшейся рядом стройки, — продолжает он. — В следующий раз я оказался у дота только в 1986-м. К тому времени амбразуры забетонировали, поверхность заштукатурили, а основание вкопали в землю выше уровня, на котором располагались двери. Тогда же я узнал от пожилого местного жителя, что таинственный люк, ведущий на подземный уровень когда-то засыпали взрослые — они не хотели, чтобы в подземелья лазили дети.

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