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«Командир орет: раненых не трогать, бросаем всех»

  • 11.07.2023, 8:38
  • 2,014
«Командир орет: раненых не трогать, бросаем всех»

Рассказ о бегстве военных РФ с позиций от первого лица.

Российские оккупанты массово не довольны отношением к ним со стороны командиров. Они жалуют на безразличие и непрофессионализм на фронте.

Об этом рассказал один из российских солдат по телефону. Главное управление разведки Украины перехватило беседу.

Оккупант рассказывает своей жене, что командование очень плохо относится к личному составу.

Он также доложил, что им запрещается забирать многочисленные трупы своих побратимов.

«Командир орет – раненых не трогать, бросаем всех, бежим дальше, никому не подходить", – рассказывает солдат ВС РФ.

Также он поделился с женой информацией о том, что у них «хромает» аэроразведка.

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