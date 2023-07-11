В РФ показали киллера командира подлодки, запускавшей «Калибры» по Украине 8 11.07.2023, 9:03

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Станислав Ржицкий.

Фото: «Миротворец»

Оккупант сам помог вычислить себя.

Подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, который считался причастным к обстрелу «Калибрами» Винницы, попал на камеры наблюдения, передает dialog.ua.

В российских пабликах распространили ориентировку с фотографией предполагаемого киллера Ржицкого.

Разыскивается мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и черную одежду. Именно эта нечеткая фотография разослана во все отделы региона.

Тем временем источник ТГ-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что родители Ржицкого меньше месяца переехали в Крым из Белгорода.

Сын ежедневно звонил им, последний раз они общались в обед 9 июля. Утром 10 июля им позвонил следователь.

«Аккуратно стал выяснять, занимается ли сын спортом, какая у него машина. Через некоторое время сказали, что нашли труп, похожий на Стаса. Там же были его наушники и телефон», - рассказали родители оккупанта.

Позже с ними связались коллеги Ржицкого, ездившие на опознание. Они рассказали, что на теле их сына обнаружили 8 ранений. Отставной военный уволился из армии из-за условий службы.

Близким Ржицкий говорил, что последние несколько лет ему приходилось заступать на боевое дежурство на вахту в Черном и Средиземном морях на 6 и более месяцев. Из-за работы уже второй его брак трещал по швам.

В итоге Ржицкий все-таки расстался с супругой, которая родила ему двух детей. Со слов родных, какую-либо угрозу он не чувствовал, иначе бы отказался от ежедневных пробежек и, вероятно, был бы более осмотрителен.

По данным ТГ-каанала Baza, киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого по приложению Strava. Оккупант постоянно выкладывал в Сеть свои забеги, не меняя маршрута. Во многом благодаря этому киллеру не составило труда выбрать удобную точку для расправы.

Напомним, Ржицкий – один из подозреваемых в обстреле Винницы, который произошел 14 июля 2022 года. Жертвами удара «Калибрами» стали 28 человек, трое из которых - дети.

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