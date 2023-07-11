Семь скандалов с российскими военными в Беларуси: есть погибшие с обеих сторон 3 11.07.2023, 9:08

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Чем «отметились» в нашей стране оккупанты после начала полномасштабной войны против Украины.

За ушедшую неделю Беларусь покинули как минимум пять эшелонов с российской военной техникой и военнослужащими, проходившими подготовку на белорусских полигонах.

В связи с этим udf напоминает, какими скандалами за 500 дней полномасштабной войны РФ против Украины запомнились российские военные в Беларуси.

Грузовик с буквой «V» раздавил легковушку

Спустя месяц после начала полномасштабной войны в сеть попали фотографии ДТП под Мозырем, в котором российский военный грузовик с буквой «V» смял легковую машину.

Белорусская ГАИ ни в тот момент, ни позже не стала сообщать об инциденте. До сих пор неизвестно, сколько человек пострадало в той аварии и были ли погибшие.

Мародеры отправляли вещи домой из Мозыря

В первый период полномасштабной войны российские военные пытались захватить Киев, отметившись в области убийствами мирных жителей и мародерством. Отступив в Беларусь, они стали отправлять домой увесистые посылки: холодильники, стиралки, телевизоры и др. В сети появилось соответствующее видео из отделения экспресс-доставки СДЭК в Мозыре.

Российская пропаганда стала уверять, что эти вещи военные купили сами: мол, в белорусских магазинах они дешевле, чем в РФ. Но доказательств так приведено и не было.

Смертельное ДТП из-за колонны российской техники под Речицой

Очередная жуткая авария с участием российских военных произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля 2022 года в Речицком районе. Легковушка Volkswagen B4 и грузовик Mercedes-Benz 814 столкнулись с колонной российской техники, которую не было возможности распознать и в которую входил среди прочего БТР.

Водитель грузовика 24-летний Денис Радченко погиб на месте. Белорусская милиция в официальной сводке сообщила, что легковушка и грузовик столкнулись… друг с другом.

Два сотрудника КГБ подорвались на мине

В том же 2022 году по сообщениям СМИ два сотрудника управления КГБ по Гомельской области погибли, подорвавшись на противотанковой мине, в спешке оставленной российскими военными.

На мину сотрудники КГБ напоролись на автомобиле, когда выехали на место бывшего лагеря: лесничий сообщил, что нашел там боеприпасы. Одним из погибших оказался 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий (на фото).

Смертельное ДТП из-за военного автомобиля под Гомелем

Завершился прошлый год очередной жуткой аварией с участием военной техники. Житель Гомеля не смог заметить стоящий в правой полосе дороги «ракетоносец» ЗиЛ. Подобная техника есть на вооружении и белорусской армии, но вероятнее, что «ракетоносец» был российским: милиция в сводке вновь о военной технике не упомянула.

Скандал с участием пьяного российского военного

17 июня текущего года в Ивацевичах милиция задержала компанию из нескольких нетрезвых россиян на машине с символом Z. Одним из них оказался военнослужащий Александр Быков.

Россиян задержали за пьяную езду и неповиновение сотрудникам милиции. С российским контрактником милиция обошлась довольно мягко: ему без суда выписали штраф и отправили к сослуживцам.

Падение вертолета Ми-24 в Барановичском районе

Российский вертолет Ми-24 разбился 22 июня около трассы М1. Минобороны Беларуси заявило о… «жесткой посадке». Утверждалось, что экипаж вертолета получил телесные повреждения, но разрушений и пострадавших на земле не было.

Стоимость такого вертолета составляет около $12 500 000.

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