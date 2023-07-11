ВСУ разбили на северной окраине Бахмута новые подкрепления российской армии 2 11.07.2023, 9:18

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Город находится под полным огневым контролем украинских военных.

ВСУ продолжают вести бои в районе Бахмута. Только за последнюю неделю украинские защитники освободили 4 км2 территории, а с начала боевых действий — 24 км2.

Командующий Сухопутными войсками Украины Сырский заявил, что Бахут находится под полным огневым контролем ВСУ.

Более того, командующий не сомневается, что совсем скоро город снова будет украинским.

Аналитики из ISW озвучили картину боев на этом участке фронта.

В МО РФ утверждают, что ВС РФ удалось отразить атаки ВСУ в районе Клещеевки, Берховки и Андреевки. Кадры с геолокацией от 10 июля показывают, что в районе Клещеевки бои ведут оккупанты из батальона «Призрак» и 4-й мотострелковой бригады.

Вчера оккупанты вели наземные атаки на линии Авдеевка — Донецк. В Генштабе ВСУ заявили, что были отражены атаки в районе Северного, Красногоровки и Марьинки.

Спикер Таврической группы войск Украины Шершень заявил, что оккупанты пытались выбить ВСУ в районе Новомихайловки. Российские военкоры также утверждают, что 10 июля армия РФ в лице 9-й бригады и 10-го танкового корпуса безуспешно атаковали ВСУ в районе Новокалиново, Первомайского, Невельского и Степового.

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