«Когда смотрю на ваш паспорт — меня трясет!»8
- 11.07.2023, 9:23
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Белорус в Таиланде высказал все, что думает о россиянах.
Беларус на отдыхе не совладал с нервами и высказал все, что думает о россиянах.
Инцидент произошел в Таиланде. Что послужило его причиной пока неизвестно, однако мужчина был не на шутку взбешен и не стеснялся в выражениях, сообщает ТГ-канал БГМ.
«Я когда смотрю на ваш паспорт — меня трясет! Мы не русские, мы белорусы!», — кричал неравнодушный гражданин Беларуси.
Осторожно: в видео присутствует очень много нецензурной лексики.