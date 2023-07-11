«Когда смотрю на ваш паспорт — меня трясет!» 8 11.07.2023, 9:23

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Белорус в Таиланде высказал все, что думает о россиянах.

Беларус на отдыхе не совладал с нервами и высказал все, что думает о россиянах.

Инцидент произошел в Таиланде. Что послужило его причиной пока неизвестно, однако мужчина был не на шутку взбешен и не стеснялся в выражениях, сообщает ТГ-канал БГМ.

«Я когда смотрю на ваш паспорт — меня трясет! Мы не русские, мы белорусы!», — кричал неравнодушный гражданин Беларуси.

Осторожно: в видео присутствует очень много нецензурной лексики.

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