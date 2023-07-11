Reuters: Армия РФ отказалсь выполнять приказ об остановке похода ЧВК «Вагнер» на Москву 11.07.2023, 9:39

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Часть российских военных были солидарны с Пригожиным.

Кадровая армия РФ имела приказ остановить «поход на Москву» ЧВК «Вагнер» 24 июня, однако не выполнила приказ. Часть российских военных были солидарны с владельцем компании Евгением Пригожиным и разделяли его разочарование российским командованием, еще часть была застигнута врасплох.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на пять источников. Как говорится в материале, рано утром 24 июня силы «Вагнера» прибыли в Ростов на юге РФ – важный центр управления операциями России в Украине, а через несколько часов появилось видео, на котором Пригожин «болтает с российскими командирами».

Примерно в это же время другие колонны вагнеровцев выдвинулись в сторону Москвы по трассе М-4. Они встретили небольшое сопротивление.

«Некоторые российские подразделения, которые стояли у них на пути и которым было приказано перехватить их, ничего не сделали, согласно пяти источникам: источнику в российской ФСБ, трем людям, близким к Кремлю, и человеку, близкому к оккупационному руководству на востоке Украины», – пишет издание.

В частности, источник в ФСБ РФ сообщил, что два российских воинских формирования на юго-западе страны получили приказ оказывать сопротивление «Вагнеру», но не выполнили команду.

По словам источников Reuters, некоторые российские подразделения были застигнуты врасплох и у них было меньше оружия. Другие же стояли в стороне, так как считали, что «Вагнер» действовал по указке Кремля, пока Путин не выступил по телевидению в 10:00 по Москве, чтобы осудить Пригожина.

Также источники сообщили, что некоторые офицеры не хотели выступать против «Вагнера», потому что чувствовали солидарность с частной армией и разделяли разочарование Пригожина в отношении того, как высшее руководство минобороны РФ ведет войну.

На КПП «Бугаевка» на границе Украины и РФ на фото, опубликованных в Telegram-канале, связанном с «Вагнером», утром 24 июня, видны десятки безоружных российских военнослужащих, стоящих в строю. Публикация гласила, что они сложили оружие.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил Reuters, что многие в российской армии встали на сторону Пригожина.

«Есть так много командиров, которые симпатизируют «Вагнеру» и не хотят идти за Путиным», – сказал он, добавив, что ему известны 14 российских генералов, которые поддерживали Пригожина.

Одна колонна вагнеровцев двинулась на север по шоссе М-4, в сторону Москвы. Их маршрут пролегал мимо Богучара, гарнизонного городка, где дислоцируется российская часть.

Трое местных жителей, которые говорили с Reuters, сказали, что военные не оказали никакого сопротивления и что значительное количество жителей города, в том числе служащие в армии, сочувствовали силам «Вагнера».

Одна женщина сказала о Пригожине: «Кого еще мы должны поддерживать? Хоть одного достойного человека, который не испугался».

Другая жительница также сказала, что «Вагнер» пользуется широкой поддержкой в городе и что многие наемники родом из Богучара. «Они все друзья, – сказала она.

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