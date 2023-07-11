«Гиркину стало дурно от сообщений из Кремля»
- 11.07.2023, 9:52
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Российская пропаганда выдыхается.
Пресс-служба президента РФ подтвердила, что Владимир Путин действительно встречался с бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле.
После 24 июня, когда Евгений Пригожин со своей армией из наемников ЧВК «Вагнер» шел на Москву для выяснения отношений с Минобороны РФ, «повар Путина» и его приспешники стали врагами России, пишет dialog.ua.
По крайней мере, так о них начала отзываться пропаганда, которая еще недавно восхищалась «подвигом» в Бахмуте, Мариуполе и других уничтоженных украинских городах.
6 июля спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина и якобы даже «не имеет желания» интересоваться его судьбой.
Однако 10 июля всплыла информация о том, что Путин лично встречался с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» 29 июня. На трехчасовых переговорах присутствовало 35 «вагнеровцев».
«Президент дал оценку действиям «Вагнера» и выслушал их объяснения. Данных о том, присутствовали ли на встрече представители Минобороны, нет», - пишут российские СМИ.
А пока Путин проводил тайную встречу с Пригожиным, российская пропаганда называла главаря ЧВК «Вагнер» предателем и обвиняла в работе на западные спецслужбы. В РФ начали громить могилы наемников «повара Путина», срывать рекламы и приостановили вербовку в военную компанию.
К слову, пока в Кремле не делали заявлений, встретился ли Путин с родственниками ликвидированных «вагнеровцами» пилотов.
Террористу Игорю Стрелкову-Гиркину, похоже, стало дурно от сообщений из Кремля. Теперь он интересуется, когда Путин примет командование полка «Азов», чтобы узнать правду о боях за Мариуполь.