Тайны Вильнюсского двора 2 Ирина Сомер, «Апостроф»

11.07.2023, 9:59

2,856

Скажет ли НАТО «да» Украине?

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе начинается двухдневный саммит НАТО, на котором ожидаются важные решения, приближающие Украину к членству в Альянсе. Литовцы делают все для того, чтобы эти решения были максимально положительными для нашей страны, создав в Вильнюсе соответствующую атмосферу. Но пока не все так просто.

Автобус, который встречает тебя в аэропорту Вильнюса, чтобы довезти в центр литовской столицы, мелькает красным «Vilnius (далее символ сердечка) Ukraine». На кабине водителя флаги НАТО и Литвы. В самом городе украинских флагов больше, чем натовских или литовских – на улице, на балконах и окнах. На крыше торгового центра Nordika, недалеко от аэропорта, размещен огромный украинский флаг. Этот флаг шириной в 10 м. и длиной в 15 м. будет самым большим во время акции «Поднимаю флаг за Украину в НАТО», организуемой Blue/Yellow и Peremoga. Жителей Вильнюса призывают во время этой акции поднять 33 тысячи украинских флагов, чтобы поддержать стремление нашей страны стать 33-м членом Альянса. Полученный на фронте украинский флаг сейчас бегуны несут из Киева в Вильнюс. Его поднимут на Лукишской площади 11 июля.

Цифра «33», красноречиво говорящая о том, что Украина должна быть 33-м, после Швеции, членом Альянса, вписана в название концерта, который состоится 11 июля, в день начала саммита в центре города: #UkraineNATO33.

Известно, что из-за жестокой войны, которую РФ развязала против Украины, Киев не может непосредственно присоединиться к организации Североатлантического договора. Но Литва, открыто поддерживающая членство Украины в Альянсе после войны, сделала все, чтобы лидеры 31 страны почувствовали «моральное давление» – все, что произойдет на этом саммите, так или иначе связано с продолжающейся войной.

Сейчас главная интрига заключается в том, будут ли Украине предоставлены четкие гарантии, так называемая конкретная дорожная карта к членству в организации. Все дело – в словах, так называемом «вординге», которые будут прописаны в заключительной декларации саммита.

Ситуация – не простая. По данным дипломатических источников из штаб-квартиры НАТО, против того, чтобы предоставить Украине четкие формулировки типа: «Пригласить Украину к членству, когда это позволят условия», или «начать с Украиной диалог по вступлению, когда это позволят условия» выступают только две страны. Две. Но непростые. Это США и Германия.

В штаб-квартире Альянса отметили, что именно эти формулировки из проекта декларации саммита, которые являются предметом закрытых переговоров между союзниками, стали предметом публикации в одном из украинских СМИ, что серьезно навредило этим переговорам. Не способствовали диалогу и высказывания некоторых высокопоставленных чиновников из Офиса украинского президента, что «если на саммите в Вильнюсе не будет результата, то у него (президента Владимира Зеленского) нет причин и времени приезжать». По словам источников в штаб-квартире, эти слова были восприняты союзниками как откровенный шантаж со стороны Киева: не следует плевать в колодец, поддерживающий Украину в этой войне.

Впрочем, на сегодня уже известно, что Владимир Зеленский приедет на саммит.

Возвращаясь к ситуации с Вашингтоном и Берлином, мне объяснили, что они боятся… Путин пойдет на эскалацию. Это трудно комментировать, казалось, что весь мир уже должен был выучить урок. И здесь следует сосредоточить внимание именно на канцлере Германии Олафе Шольце.

Да, США – лидер Альянса, от поддержки которого зависят все, без исключения, союзники. Но если Берлин скажет «да» Украине, то Вашингтон не сможет позволить себе остаться в одиночестве и в оппозиции к большинству. Тот факт, что последнее слово не всегда бывает за Вашингтоном, хорошо свидетельствует пример Турции, которая пока блокирует членство Швеции в Альянсе.

Поэтому, по словам бывшего третьего человека в НАТО, Стефани Бабст, которая занимала должность помощника заместителя генерального секретаря Альянса, именно Шольцу надо говорить, что «сейчас Европа, стоящая на историческом перекрестке, нуждается в новом Черчилле, чтобы победить путинизм как систему».

Это о том, что касается перспективы членства. А вот что Украина точно получито в рамках саммита, уже известно: Комиссия Украина-НАТО будет модернизирована в Совет Украина-НАТО и принята многолетняя программа поддержки, направленная на адаптацию украинской армии и государственных институтов к стандартам НАТО.

Совет – это хорошая политическая школа для Украины, чтобы научиться вести себя, думать и принимать решения как партнер, который в будущем станет союзником. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о сути Совета, констатирует, что «Украина будет за столом равных и на равных будет участвовать в решении вопросов, представляющих общий интерес». Также будут созданы профильные подкомитеты, например, по кибернетической безопасности и так далее. Кроме того, Украина получит право, в случае необходимости, созвать срочное заседание.

Причем, как убеждает Столтенберг, Венгрия не будет блокировать будущие заседания, как она это делала с заседаниями Комиссии Украина-НАТО. «Тот факт, что мы создали Совет Украина-НАТО, демонстрирует, что все члены Альянса, а также Венгрия, поддерживают это. Ведь именно так мы принимаем решения. Во-вторых, у нас есть условия, гарантирующие, что мы сможем созвать встречу. Когда мы начнем встречаться в Совете НАТО-Украина, я абсолютно уверен, что мы будем продолжать проводить встречи и в будущем», – так он ответил на мой вопрос о возможном блокировании заседаний Совета. Вторую часть вопроса, касающуюся того, считает ли он справедливым, что украинцы получат Совет в то время, когда еще существует Совет Россия-НАТО, генсек оставил без ответа. Да, Совет Россия-НАТО формально еще существует, хотя и не функционирует с января 2022 года.

Альянсу нужно во многом избавиться от наследия прошлого и смотреть вперед, не показывая слабость перед путинизмом, но и быть храбрым, как украинцы.

В одном из ресторанов Вильнюса, где мне пришлось ужинать, официант рассказывал, как он гордится, что Литва принимает саммит НАТО и поддерживает Украину. «Здесь много украинцев, но много и россиян. Россияне, которые не имеют много денег и не могут поехать в Монако, едут сюда, потому что им нравится наш стиль жизни. Но они отличаются от нас или украинцев. Мы – свободны, а они – рабы. Russians, go and fuck yourself», – сказал литовец.

Ирина Сомер, «Апостроф»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».