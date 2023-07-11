Когда нужно начинать копать картошку: есть ряд хитростей 11.07.2023, 10:01

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В июле можно получить первые молодые клубни.

Время созревания картофеля зависит от многих факторов. Картофель, посаженный в конце апреля и на майские праздники, обычно можно выкапывать в середине августа или начале сентября. Если правильно выбрать сорт и период посадки, то уже в июле можно получить первые молодые клубни.

Все зависит от погодных условий, состояния и типа почвы, особенностей сорта, наличия вредителей. Когда нужно начинать копать картофель и как правильно заготовить его на зиму – читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще на этапе высадки картофеля опытные огородники советуют запомнить, а лучше записать, сорта какого срока созревания и где вы высаживаете. Ранние сорта можно выкапывать примерно на месяц раньше среднеспелых.

Как проверить спелость картофеля

Выберите куст поближе к краю посадки, выкопайте его, осмотрите клубни и кожуру на них. Если картофелины легко отделяются от куста, а кожура достаточно плотная – можно приступать к сбору урожая.

Следует также проверить ботву. В первую очередь выкапывают кусты, ботва на которых полегла и начала засыхать.

Для сбора урожая лучше выбрать сухой и теплый день, желательно, чтобы за несколько суток до этого не было дождей.

Правила хранения на зиму

Картошку следует после выкапывания разделить ориентировочно на четыре партии:

• большие клубни;

• средние – весом в среднем 80-90 г;

• меньше среднего – весом 40-50 г;

• мелкие и поврежденные картофелины.

После сбора урожая картофель нужно просушить. Для этого в теплый и ветреный день картошку высыпают на открытом и хорошо освещенном месте. В среднем на сушку уходит от 4 до 6 часов.

Для того чтобы картофель зимой в погребе не портился, нужно, чтобы температура в нем была на уровне плюс +2+3 ℃, а влажность находилась на отметке в 85-90%.

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