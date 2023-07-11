Пять седанов из-за границы, которые белорусам обойдутся до $10 тысяч 1 11.07.2023, 10:14

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Chevrolet Malibu – настоящий хит среди авто из США.

Несмотря на удобство и практичность компактвэнов, кроссоверов и универсалов, седаны все еще остаются востребованными на рынке, в том числе и в сегменте подержанных «проходных» автомобилей. Cайт abw.by посмотрел, что из свежепригнанного можно купить в этом типе кузова.

В принципе в продаже много пятилеток, которые приобретались новыми у нас в стране. Это Logan, Vesta, Granta, Polo Sedan, Rio и Accent. Часть из них продается менее чем за $10.000, но с очень большой вероятностью это бывшие такси. Поэтому переходим к машинам из-за рубежа, хотя нельзя исключать, что и некоторые машины оттуда работали в извозе.

Fiat Tipo II

Если не считать Dacia Logan второго поколения, продаваемых единичными экземплярами, наиболее доступным седаном из Европы является Fiat Tipo II. Эти машины представлены на рынке либо с дизелем 1.3, либо с 1,4-литровым бензиновым мотором.

Дизель какими-то серьезными проблемами не отметился, но ресурс цепного привода ГРМ невелик – цепь может потребовать замены уже на пробеге около 150 тыс. км. Бензиновый мотор 1.4 – проверенный временем 95-сильный «атмосферник» серии FIRE с чугунным блоком. Двигатель надежен, но есть риск столкнуться с повышенным расходом масла.

Все машины на нашем рынке – с механическими коробками передач, при аккуратной эксплуатации, отсутствии утечек масла и своевременной его замене никаких проблем они не сулят.

Ввиду малой распространенности итальянских автомобилей есть вероятность столкнуться с ограниченным ассортиментом запчастей или полным отсутствием оных, если речь зайдет о какой-то редкой детали или кузовном элементе. Да и стоить это всё может дорого, особенно «кузовня».

Chevrolet Cruze

Еще один доступный вариант седана, на этот раз из США. Технически это Opel, абсолютно все машины – с 1,4-литровым турбомотором и автоматической коробкой передач.

Двигатель довольно надежен, хотя известен регулярными течами из-под клапанной крышки и масляного теплообменника, а также неисправностями клапана вентиляции картерных газов, из-за чего приходится менять клапанную крышку, в которой он располагается. В остальном – никаких проблем, даже цепной привод ГРМ живет долго.

Автоматические коробки передач сильной стороной GM никогда не были, и мнения о 6T35 тоже противоречивые: одни владельцы жалуются на нее – другие без проблем эксплуатируют 250 тыс. км. Аналогичная история и с техническими специалистами: от них можно встретить как нарекания, так и мнения о том, что трансмиссия очень надежная.

Впрочем, надежность автомобилей из-за океана меркнет на фоне других потенциальных проблем. Ведь все или почти все эти машины были битыми, поэтому в первую очередь надо оценивать степень повреждений, благо информация доступна в интернете, и смотреть на качество восстановления. Также стоит помнить, что большинство продаваемых Cruze успело поколесить по РБ и могло получить дополнительные повреждения уже здесь.

Chevrolet Malibu IX

Malibu – настоящий хит среди авто из Штатов. Но свежепривезенных машин на рынке мало, в основном продают те, которые несколько лет эксплуатировались в Беларуси.

Подавляющее большинство Malibu – с полуторалитровым турбомотором. Двигатель требователен к качеству топлива и смазки, но если на них не экономить, то неприятностей он не доставляет.

Аналогичная история и с двухлитровым мотором, который встречается гораздо реже. Кроме того, этот двигатель отметился течами масла из-под крышки ГРМ и низким ресурсом цепи ГРМ, которая способна растянуться уже к пробегу 100 тысяч. Поэтому мотор 1.5 выглядит лучшим выбором, тем более что его мощностных характеристик Malibu достаточно.

Автомобили с двигателями 1.5 до 2018 года оснащались 6-ступенчатой АКПП 6T40, которая во многих источниках считается не самой надежной, хотя, как и в случае с другим «автоматами» GM, ряд владельцев не испытывает проблем с ней.

В 2018 году на смену АКПП пришел вариатор VT40. Пока информации по этой коробке мало. Были сбои в работе системы Старт/Стоп – по гарантии меняли электрический насос. Другие «глюки» решались обновлением прошивки. Известны также случаи выхода из строя регулятора давления.

С двухлитровым мотором с 2017 года устанавливается 9-ступенчатый «автомат» 9Т50. Эта трансмиссия в первые годы выпуска имела «сырое» программное обеспечение, впоследствии все недочеты устранили. Но к чистоте масла и его своевременной замене данная АКПП крайне чувствительна ввиду сложной системы управления.

Volkswagen Jetta VII

Еще одна модель, привозимая из США, хотя в продаже есть и машины, которые приобретались новыми в РБ. И что интересно, в отличие от многих других авто Jetta можно купить с «механикой».

Двигателей три: это либо простой и надежный 1,6-литровый атмосферный CWVA, встречающийся предельно редко; либо 1,4-литровый турбированный CZDA, в свое время отметившийся расходом масла на угар, но в современных версиях он скорее досаждает поломками актуатора турбины и выходом из строя дорогой помпы с двумя термостатами; либо редкий 2,0-литровый турбированный мотор, для которого также характерны проблемы с помпой, но серьезные неприятности может преподнести и маслонасос переменной производительности, и цепь ГРМ порой требует замены до пробега 100 тыс. км, а вместе с ней иногда приходится менять и фазорегуляторы.

2,0-литровая модификация единственная, на которой можно найти роботизированную коробку передач. Остальные двухпедальные версии – с обычными «автоматами», которые вполне надежны. Главное – следить за состоянием системы охлаждения и, конечно же, своевременно менять масло.

Механические коробки передач живут долго при условии спокойной и размеренной езды. Если «наваливать», подшипники дифференциала можно поменять, не проехав и 100 тысяч, а синхронизаторы способны захрустеть еще раньше.

Renault Talisman

А что если вы в гробу видали все эти «зажигалки» и хочется дизель? Вам стоит посмотреть в сторону Renault Talisman, на котором и закончим. Бензиновые двигатели TCe встречаются редко, информации по ним довольно мало, но о каких-то действительно серьезных проблемах пока неизвестно – лишь случаи преждевременного растяжения цепи ГРМ и повышенного расхода масла, не носящие массового характера.

Большинство Talisman на нашем рынке представлено с дизелями К9К объемом 1,5 литра и 1,6-литровым R9M. «Полторашка» выпускается давно и зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Этот мотор хорошо изучен белорусскими специалистами, но никаких неприятностей владельцам он не доставляет.

То же самое можно сказать и про R9M в 130-сильной модификации. В отличие от К9К у него цепной привод ГРМ, но ресурс его довольно высок – цепь спокойно «ходит» 200 тыс. км и более. Версия мощностью 160 л.с. с двумя турбинами считается куда более проблемной: преждевременное растяжение цепи, текущие теплообменники, вопросы по топливной системе и системе охлаждения.

Но в ближайшее время об этих моторах на свежепригнанных автомобилях придется забыть, потому что в 2018 году Talisman ими оснащать перестали.

Дизели R9N объемом 1,7 литра и M9R объемом два литра в продаже встречаются нечасто, но по озвученной выше причине скоро альтернативы им не будет. Первый появился относительно недавно, пока по нему мало информации, а второй дебютировал еще в 2005 году. В плане надежности и неприхотливости он уступал полуторалитровому, да и с точки зрения таможенных пошлин был и остается малоинтересным, хотя в целом довольно ресурсный. В 2018-м представили второе поколение этого мотора.

Механическая коробка передач надежна. На больших пробегах кулиса может перестать радовать точностью – растягиваются тросы. Кроме того, из-за трещин оплетки в них может попадать влага, которая зимой замерзает, делая переключения передач после простоя максимально затруднительными. Но Talisman еще не в том возрасте, чтобы эти проблемы проявлялись, если конечно это не машины с пробегами 500+ тыс. км.

Альтернатива МКПП – «роботы». В случае с бензиновыми моторами это 7-ступенчатый DW5, он же Getrag 7DCT300 с «мокрыми» сцеплениями. В целом это хорошая РКПП, не доставляющая каких-либо неприятностей, если за ней следить и своевременно менять масло.

Дизели агрегатируются с 6-ступенчатой роботизированной КПП DW6 – аналогом Getrag 6DCT451. Здесь также использована пара сцеплений в масляной ванне. Трансмиссия чувствительна к чистоте масла, а если оно еще и утекает через сальник, то это приводит к быстрому износу сцеплений. В остальном же особых проблем за этим «роботом» не замечено, тем более что к моменту выхода Talisman на рынок все его «детские болезни» были устранены.

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