Рядом с Национальной библиотекой продается яркая дизайнерская трешка в скандинавском стиле 4 11.07.2023, 10:18

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Что по цене?

На продажу выставляется немало квартир, над которыми работали дизайнеры. Вот и за красоту в этой трешке у Национальной библиотеки отвечала дизайнер Юлия Мамедова. В квартире много брендовой техники, колоритной европейской керамики, есть даже сад на балконе. Оцените интерьер и узнайте сколько стоит объект, пишет realt.by.

Трехкомнатная квартира находится на Мстиславца, 24 в доме «Моне», что является частью ЖК «Маяк Минска». Его возвели в 2013 году. Квартира находится на 3 этаже и занимает 96,7 м².

Тут обустроены две отдельные комнаты, а также кухня-гостиная.

Квартира обставлена дизайнером в скандинавском стиле. Светло-серые стены разбавляют яркие фасады мебели, предметы декора из Нидерландов, Португалии, Швеции и подлинные картины белорусских художников.

Трешка продается со всей мебелью и техникой брендов Liebherr, Miele, ASKO, Daikin, Smeg. Тут установлена система увлажнения, кондиционирования и очистки от аллергенов воздуха Daikin. Особый уют в гостиной создают камин с кованной дровницей и домашний кинотеатр от Bowers & Wilkins.

Окошко есть и в совмещенном санузле. Пол там украшает красочная керамика, что «залезла» и на стену, и ванну. В квартире установлена сантехника бренда Villeroy & Boch.

Балкон в трешке большой и имеет панорамное остекление с термозащитой. В этой зоне владельцы организовали летний сад.

Система освещения — Faro Barcelona. На полу лежит дубовая паркетная доска, в кухне, коридоре и санузле — керамика, а под ней — трехзонная адаптивная система подогрева полов (Дания, Германия). Стены и потолки окрашены Tikkurila и Caparol Amphibolin.

Квартиру отдают за 199 900 долларов.

Квадратный метр обойдется в 2 067 долларов.

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