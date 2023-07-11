Бахмут в оперативном окружении: ВСУ контролируют все выходы из города 11.07.2023, 10:28

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Роман Свитан

Военный эксперт назвал два положительных момента на Донецком направлении.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия и продвижение на Бахмутском направлении. Заняв ряд господствующих высот, украинская артиллерия может доставать до входов и выходов из города-крепости.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, нужно удерживать весь регион с целью связывания резервов россиян и их уничтожения.

Свитан отметил, что сейчас ВСУ занимают высоты в Бахмуте, а низины попадают в оперативное окружение. Речь идет о той же Клещеевке и районе Берховки.

«Да и сам Бахмут после того, как мы выходим на высоты, попал в оперативное окружение, так как артиллерия достает до входов и выходов из Бахмута», – сказал полковник запаса.

По его мнению, для ВСУ там самый оптимальный вариант – занять все высоты и удерживать их в режиме активной обороны. «То есть, удерживать весь этот регион с целью связывания резервов россиян и их уничтожения, как и на Луганском направлении», — заявил Свитан.

Военный эксперт также отметил, что на Донецком направлении есть 2 положительных момента – это возможность захода по высотам в Горловку и на Донецк.

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