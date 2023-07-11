В ГУР раскрыли детали ликвидацию командира российской подлодки, запускавшего «Калибры» по Украине 11.07.2023, 10:40

1,960

Из-за обильного дождя в парке было безлюдно.

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки «Краснодар» Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий - бывший командир подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота МВФ РФ», - говорится в сообщении.

По данным ГУР, 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Около шести часов утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте.

«Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», - добавили в разведке.

Подводная лодка «Краснодар»

«Краснодар» - одна из шести подлодок проекта «Варшавянка», которые входят в состав Чорноморского флота РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа «Калибр».

Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий, по меньшей мере, с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки «Алроса». После отправки «Алросы» на модернизацию был назначен командиром «Краснодара».

Ранее пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что в Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки «Краснодар».

Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса «Олимп» подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что именно Ржицкий запускал «Калибры» по мирным украинским городам в июле прошлого года. В том числе, его подозревают в обстреле Винницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».