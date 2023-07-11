Данилов: В России есть 14 генералов, которые поддерживают Пригожина 3 11.07.2023, 10:58

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Алексей Данилов

Количество командиров среднего звена, готовых перейти на его сторону, еще больше.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что многие российские военные поддерживают главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят идти за Путиным», — сказал он Reuters.

По словам Данилова, ему известно о 14 российских генералах, которые поддерживают Пригожина.

Reuters пишет, что один из отрядов Вагнера во время бунта направился на север по трассе М-4, в сторону Москвы. Их путь пролегал мимо Богучара — гарнизонного города, где расквартирована российская часть. Трое местных жителей заявили журналистам, что российские военные там не оказывают никакого сопротивления, и что значительная часть жителей города, в том числе и военнослужащие, «сочувствуют» «вагнеровцам».

Одна из женщин сказала о Пригожине: «А кого еще поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался».

Другая жительница также сказала, что Вагнер пользуется широкой поддержкой в городе и что многие боевики Вагнера родом из Богучара.

«Они все друзья», — сказала она.

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