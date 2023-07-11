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Белорусскому добровольцу Валентину Трокскому — 65

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  • 11.07.2023, 11:08
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Белорусскому добровольцу Валентину Трокскому — 65

Соратник Николая Статкевича воюет в Украине с первых дней войны

Активисту «Народной Грамады», бойцу батальона «Террор» Валентину Трокскому сегодня исполняется 65 лет.

Соратник лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича защищает Украину с оружием в руках с первых дней войны.

В интервью сайту Charter97.org белорусский доброволец рассказывал, что воюет на передовой.

Редакция сайта Charter97.org поздравляет белорусского добровольца с юбилеем и желает сил, стойкости, здоровья и исполнения желаний в независимой, демократической Беларуси.

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