Белорусскому добровольцу Валентину Трокскому — 65

Белорусскому добровольцу Валентину Трокскому — 653
- 11.07.2023, 11:08
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Соратник Николая Статкевича воюет в Украине с первых дней войны
Активисту «Народной Грамады», бойцу батальона «Террор» Валентину Трокскому сегодня исполняется 65 лет.
Соратник лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича защищает Украину с оружием в руках с первых дней войны.
В интервью сайту Charter97.org белорусский доброволец рассказывал, что воюет на передовой.
Редакция сайта Charter97.org поздравляет белорусского добровольца с юбилеем и желает сил, стойкости, здоровья и исполнения желаний в независимой, демократической Беларуси.