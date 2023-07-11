Белорусам начали выставлять транспортный налог: сколько платить? 4 11.07.2023, 11:15

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Размер налога для легковушек зависит от массы.

Белорусским автовладельцам уже начали выставлять транспортный налог за прошлый год — заплатить его нужно до 15 ноября, иначе за каждый день просрочки будет идти пеня. Как узнать выставленную сумму, рассказал Office Life.

Сумма налога выставляется в ЕРИП (там же можно и заплатить). Чтобы увидеть ее, нужно выбрать «Налоги», ваш город или район, налоговую инспекцию по месту регистрации, затем выбрать «Транспортный налог» и ввести учетный номер налогоплательщика прописными буквами латиницей.

Учетный номер плательщика можно найти на портале Министерства по налогам и сборам.

Правда, пока налог начислили не всем — если вы его не видите, значит, нужно подождать. Начисления должны быть произведены до 1 сентября.

Размер налога для легковушек зависит от массы. Для машины до 1,5 тонны ставка составит 61 рубль, от 1,5 до 1,75 тонны — 81 рубль и т.д. Ставки транспортного налога можно посмотреть тоже на сайте МНС.

Скидка в размере 50% предусмотрена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп. А на 25% меньше могут платить инвалиды III группы. Воспользоваться льготой можно, если у плательщика есть действующие водительские права нужной категории.

Напомним, что о транспортном налоге недавно высказывался Александр Лукашенко. По его мнению, белорусы слишком мало платят за дороги: «Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: Ах, много».

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