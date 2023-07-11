В Нацгвардии Украины показали ликвидацию хваленого российского танка «Прорыв» 2 11.07.2023, 11:19

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Т-90 не удалось сбежать от украинского дрона.

Армия страны-агрессора РФ продолжает терять на войне на Украине наиболее современные образцы своего вооружения. Воины Национальной гвардии Украины уничтожили очередной танк Т-90М «Прорыв» захватчиков.

Его обнаружили и «демилитаризовали» аэроразведчики 27-й Печерской бригады НГУ. Эти кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Ролик начинается с сюжета, снятого российскими пропагандистами. В нем один из оккупантов расхваливал танк «Прорыв», скорость которого, по словам водителя-механика, позволяет уходить от артиллерийских обстрелов.

Однако от украинского дрона этому Т-90 сбежать не удалось. На вражескую машину нацгвардейцы сбросили снаряд с помощью БПЛА. Боеприпас попал точно в цель, раздался взрыв, которым «Прорыв» был уничтожен.

«Аэроразведка 27-й Печерской бригады НГУ не оставляет шанса оккупантам. В этот раз пополнил статистику потерь врага очередной «аналогов нет» – танк Т-90М «Прорыв», – сказано в сообщении.

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