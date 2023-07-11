В Минске резко снизилось количество съемных квартир

В Минске резко снизилось количество съемных квартир2
- 11.07.2023, 11:24
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А спрос растет.
В Минске резко сократилось предложение жилья в аренду за июнь 2023-го, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Падение числа предложений арендного жилья в Минске наблюдается на фоне роста спроса на квартиры. По сравнению с маем, число запросов в поиске квартир выросло на четверть. В июле-августе ожидается пик спроса из-за студентов. При этом число предложений быстро снижается, на 7,4% оно упало в июне - в числовом выражении это 3383 квартиры. Меньше всего осталось однушек (на 11%), но также двух- и трехкомнатных квартир (на 7% и 4% соответственно).
В сравнении с 2022-м арендных квартир в Минске на 29% меньше. При этом несмотря на возрастающий спрос, цены на арендное жилье сильно не выросли: от 270 долларов за однокомнатную до 453 долларов за трехкомнатную.