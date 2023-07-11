Как Путин с «предателями» встречался 3 Альфред Кох

11.07.2023, 11:29

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Как же быть с убийством летчиков, Владимир Владимирович?

Прошел один год и сто тридцать шесть дней войны. Судя по картам ISW линия фронта существенно не изменилась, хотя Анна Маляр говорит, что ВСУ в районе Бахмута захватили господствующие высоты и теперь весь Бахмут находится под их огневым контролем. В сети пишут, что это означает неминуемое отступление россиян их Бахмута.

Косвенно это подтверждается тем, что туда приехали кадыровцы чтобы встать в третью линию обороны. (Проще говоря - в качестве заградотряда). Если бы не было риска беспорядочного бегства россиян из Бахмута, вряд ли путинские генералы отправили бы туда заградотряд.

Но с ними случилась беда: они попали под обстрел ВСУ. Десятки погибших и раненых… Увидев такое дело многие воины «Ахмата» просто убежали куда глаза глядят еще даже не доехав до Бахмута. (Партизаны движения «Атеш» говорят, что кадыровцы драпают с позиций почище самых последних мобиков).

Да, спешу сообщить, что судя по картам ISW, плацдарм, захваченный ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, никуда не делся и, по-моему, стал даже чуть больше.

Это значит, что он, как минимум, продолжает сковывать силы противника и не дает их перебросить туда, где нужно сдерживать украинское наступление. А как максимум… Тут я боюсь дать волю своей фантазии и лучше промолчу.

Песков, на чистом глазу, как о чем-то само собой разумеющимся, сообщил, что 29 июня Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в количестве 35 штук. Они его заверили в том, что являются «убежденными сторонниками и солдатами главы государства» и «готовы дальше продолжать сражаться за Родину». В ответ Путин «предложил им варианты трудоустройства».

После этого сообщения только ленивый не вспомнил, что во время мятежа вагнеровцы сбили от двух до шести путинских вертолетов и один самолет. В результате этого погибли от 10 до 24 человек. (Данные разняться). Но с семьями погибших Путин встречаться не стал и «вариантов трудоустройства» - не предложил…

Также вспоминали, что Путин называл ЧВК «Вагнер» «предателями». А задолго до этого, говорил, что может простить многое, но не предательство…

Я помню как он театрально дрожал лицом и называл предателем Скрипаля, и что, мол, нет ему прощения и пощады… А тут, оказывается, ничего страшного: простить можно и предательство. И даже предложить предателям «варианты трудоустройства»...

И все-таки, как же быть с убийством летчиков-то, а, Владимир Владимирович? Ладно там ваши кэгэбэшные понятия про «предателей», но тут погибли российские военнослужащие, которые выполняли приказы своих командиров. Убийцы (предатели и мятежники) известны. Уголовное преступление налицо. Доказательств вагон. Виновники - на расстоянии вытянутой руки…

Почему их не только простили, но и даже встретились с ними в Кремле и «предложили варианты трудоустройства»? Не посадили в тюрьму, не застрелили во время ареста, не отравили «Новичком» или полонием (предатели же!) Как-то разваливается ваш образ, Владимир Владимирович… Надо как-то объясниться с народом, нет?

У меня нет другого объяснения, кроме того, что Путин уверен: он творит реальность. Что если он сейчас с кем-то встречается, и предлагает ему варианты трудоустройства, то этот человек хорош. И всегда был хорош. И ничего не случилось. И все люди уже ничего не помнят кроме того, что вот Путин встречается с хорошим человеком.

А если завтра Путину придет в голову этого человека убить, то и не было никакой встречи с ним, а этот человек всегда был предателем. И так ему и надо. А как еще с предателями нужно поступать? Только так: убить и забыть. И не вспоминать, что он Герой России, потому, что этого никогда не было. И не могло быть…

И эти правила работы с реальностью, с пространством и временем стали настолько само собой разумеющимися в России, что никто там даже уже и не удивляется, что вот так все как-то странно устроено у них. Что это противоречит здравому смыслу, всем законам сохранения и требует насилия над человеческой памятью и уничтожения у людей остатков самоуважения. Фактически их лишают индивидуального сознания. Они должны слепо верить тому, что говорит Путин, полностью отключив свой мозг с его памятью, и всеми сенсорами и рецепторами.

Но вся эта алхимия работает строго в границах Святой Руси. Мы все, лишенные счастья пребывать внутри ея, остаемся в старых и скучных рамках причинно-следственных связей, хронологии и памяти. И либо хохочем в голос над всем этим абсурдом, либо ужасаемся ему.

Не за горами то время, когда мы вообще уже не сможем их понимать. Они будут в жить в таком мире, который станет лишь набором лозунгов, которые будут загораться на табло. И эти лозунги будут существовать ровно столько, сколько они горят.

А потом они бесследно исчезнут навсегда, а взамен этих появятся другие, никак с этими не связанные, и только эти, новые будут реальностью. А старые - уже не будут. Впрочем, их никогда и не было. А всегда, с самого начала, были только вот эти, что только что, сию минуту, загорелись…

Начинается саммит НАТО в Вильнюсе. Думаю, что нас ждут сюрпризы. Вот, например, один уже подоспел: Турция, таки, согласилась на вступление Швеции в НАТО. Будут еще и другие. Я, например, уверен, будет какой-то прорыв по оружию. А это сейчас даже важнее, чем вступление в НАТО.

Че вы такие кислые? Все нормально. Лучшее - враг хорошего. А дело наше правое. Значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegam

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