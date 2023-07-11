Столтенберг заявил о «мощном решении» по Украине на саммите НАТО в Литве

Столтенберг заявил о «мощном решении» по Украине на саммите НАТО в Литве4
- 11.07.2023, 11:40
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Генсек Альянса раскрыл подробности решений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что участники саммита НАТО в Вильнюсе примут «мощное решение» по Украине и подтвердят, что она станет членом НАТО.
Об этом он заявил во время форума, который проходит одновременно с саммитом в Вильнюсе.
«Я уверен, что мы примем мощное решение по Украине. Я также уверен, что участники (саммита — ред.) подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Мы имеем многолетнюю программу перехода Украины на стандарты НАТО», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что на встрече в среду, 12 июля, участники обсудят принятие соответствующих решений.
«Украина прошла долгий путь с тех пор, как мы приняли это решение в 2008 году, когда приняли план действий по членству, Украина стала ближе к НАТО», — подчеркнул генсек НАТО.
Он также отметил важность решений, принятых Альянсом, в частности предоставление «четкого понимания», что Украина станет членом НАТО, отмена ПДЧ, усиление Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО и основания Совета Украина-НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что союзники НАТО решили отменить План действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. В Белом доме также заявили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.
Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет оборонные пакеты для Украины и обсуждение гарантий безопасности, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.
По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.