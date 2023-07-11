Литовский политолог о саммите НАТО: Все зависит от принятых решений по Украине 1 11.07.2023, 11:49

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Тема Беларуси обсуждается в кулуарах.

Во вторник 11 июля в Вильнюсе начинается двухдневный саммит НАТО.

В Литве это первое международное мероприятие такого уровня, в котором примут участие лидеры, главы дипломатии, министры обороны и другие высокопоставленные лица из более чем 40 зарубежных государств

Что этот саммит значит для Литвы и нашего региона? Об этом сайт Chater97.org поговорил с главным аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.

— Это очень важное событие, но все зависит от решений саммита. Если решения будут в пользу Украины, тогда это будет важный саммит. Если окажется, что решений не будет или они будут только в словесной форме, какие-то там гарантии, тогда не будет никаких поводов считать саммит успешным или важным.

— Прозвучит ли тема Беларуси на мероприятии?

— Не думаю, сейчас это не обсуждается. Косвенно, в кулуарах, может где-то обсуждаться, особенно из-за передислокации группы «Вагнера» в Беларусь. Но это не является частью официально обсуждаемых вопросов и не является какой-то важной проблемой, которая будет обсуждаться на саммите.

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