Иеромонах из Гомеля «оскорбил» Лукашенко 1 11.07.2023, 11:59

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Александр Тарасенко

Известный в православной общине деятеля осудили на два года колонии.

Иеромонаха из Гомеля Александра Тарасенко осудили на два года колонии.

Александр Тарасенко — бывший православный иеромонах гомельского Свято-Никольского монастыря, известный в гомельской православной общине деятель.

Александр Тарасенко был задержан 23 марта 2023 года, получил административный арест на 14 суток. После ареста не вышел, а был помещен под стражу по обвинению в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368) УК Беларуси, как пишет «Христианская визия».

Сегодня ему был вынесен приговор: два года лишения свободы в колонии общего режима. До того, как приговор вступит в силу, написать письмо Александру Тарасенко можно по адресу: СИЗО №3, г. Гомель, 246003, ул. Книжная, 1а, Тарасенко Александру Михайловичу.

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