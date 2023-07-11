Иеромонах из Гомеля «оскорбил» Лукашенко

Иеромонах из Гомеля «оскорбил» Лукашенко1
- 11.07.2023, 11:59
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Известный в православной общине деятеля осудили на два года колонии.
Иеромонаха из Гомеля Александра Тарасенко осудили на два года колонии.
Александр Тарасенко — бывший православный иеромонах гомельского Свято-Никольского монастыря, известный в гомельской православной общине деятель.
Александр Тарасенко был задержан 23 марта 2023 года, получил административный арест на 14 суток. После ареста не вышел, а был помещен под стражу по обвинению в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368) УК Беларуси, как пишет «Христианская визия».
Сегодня ему был вынесен приговор: два года лишения свободы в колонии общего режима. До того, как приговор вступит в силу, написать письмо Александру Тарасенко можно по адресу: СИЗО №3, г. Гомель, 246003, ул. Книжная, 1а, Тарасенко Александру Михайловичу.