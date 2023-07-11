В Беларуси запретили продавать порошок Tide 2 11.07.2023, 12:10

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Запрет коснулся еще одного средства для стирки.

Стиральный порошок «Tide аква-пудра» для чувствительной кожи запретили для продажи в Беларуси, сообщил Госстандарт. Также запрет коснулся и средства для стирки Herr Klee C.G. Universal.

Порошок Tide российского производства запретили для ввоза и обращения из-за того, что он «не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой». Тогда как изготовитель указал, что порошок предназначен для использования в стиральных машинах любого типа.

Кроме того, средство не соответствует белорусскому ГОСТу. Показатель «моющая способность» составил не более 60% при норме не менее 85%.

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