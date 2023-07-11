В Беларуси подорожал проезд в маршрутках 11.07.2023, 12:56

На сколько выросли цены?

Некоторые перевозчики-маршрутчики, которые выполняют рейсы из Минска в регионы, стали повышать цены на свои услуги. Также выросла цена проезда автобусами одной из компаний, которая возит пассажиров из Минска в Москву, сообщает zerkalo.io.

Компания «АДМ-Транс17» с 5 июля повысила тарифы на проезд маршрутками из Борисова в Минск — до 5,5 рубля. Ранее стоимость была 5 рублей. До этого в последний раз ценник поднимали в августе 2022 года.

Пассажирский перевозчик «ПЕГАСлайн» с 1 июля поднял стоимость проезда маршрутками из Осиповичей в Минск — до 8,5 рубля. Ранее цена была 8 рублей. В последний раз стоимость повышали в августе 2022 года.

Компания «Визит про» с 1 июля подняла цены на проезд из Минска в Москву — до 75 рублей (или 2300 российских рублей). Такая же стоимость для обратного пути. В июне ценник был на уровне 50 и 65 рублей соответственно. Повышенный в июле тариф на проезд будет действовать до конца лета. «В сентябре (что будет с ценами. — Прим. ред.) — не подскажем», — уточнили в контакт-центре компании.

Перевозчик «Евротранспорт-Сервис» еще с 1 мая поднял цены на проезд маршрутками из Минска в Островец (до 16 рублей), Ошмяны и Сморгонь (до 12 рублей).

Некоторые перевозчики повышали цены в марте этого года. К примеру, так поступили «Восточный экспресс-бай» (стоимость проезда в маршрутках из Минска в Любань выросла до 13 рублей), «Фаворит 999» (проезд из Слуцка в Минск подорожал с 10 до 12 рублей). К примеру, повышение тарифа на маршрутки в Слуцк тогда объясняли «повышением затрат на обслуживание автотранспорта и неоднократным повышением цен на топливо».

Напомним, в этом году цены на топливо снижали 10 раз, в последний раз — с 9 мая.

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