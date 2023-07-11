О Путина вытирают ноги: Пригожин и Эрдоган публично унизили главу РФ 4 11.07.2023, 13:00

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Кремль оказался в нелепом положении.

Кремлевский диктатор Владимир Путин оказался в совершенно нелепом положении. Он потерял остатки доверия и ощущения, что это «всемогущий» диктатор, который в России может все.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что происходящие в российском политическом и медийном пространстве события – это сюрреализм.

Публичное унижение диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин в выступлении после «марша справедливости» заявил, что виновные должны быть наказаны. Однако уголовное дело против главаря вагнеровцев Евгения Пригожина закрыли.

«Пригожин все же дошел до Кремля и к тому же уволил Валерия Герасимова. Выходит, что «повар Путина» достиг желаемого», – сказал Яковенко.

«К этому присоединяется то «ведро», которое на голову диктатора одел Реджеп Эрдоган. Вонзил очередной ятаган в спину, отпустив в Украину пленных азовцев. Наперекор договоренностям, что пока идет война никогда и ни при каких условиях они не вернутся домой», – заявил Яковенко.

«Вытирают о Путина ноги уже практически все. Происходит публичное унижение диктатора, не оставляющее камня на камне от его репутации ужасного тирана и «всемогущего» диктатора. Пространство контроля за ситуацией, которую осуществляет Путин, сузилось до узкого пятачка вокруг его собственной приемной», – добавил российский оппозиционный журналист.

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