Столтенберг: «Вагнеровцев» в Беларуси нет 5 11.07.2023, 13:10

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Йенс Столтенберг

Фото: Getty Images

Альянс готов к защите от любых потенциальных угроз.

НАТО пока не фиксирует никаких значительных перемещений наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Вильнюсе, сообщает «Укринформ».

— Ответ — нет. Пока мы не увидели ни одного развертывания или перемещения «вагнеровских» сил в Беларусь. Но, конечно, мы внимательно следим за происходящим, — заявил генсек Североатлантического альянса.

— НАТО здесь. Мы готовы защищать от любой потенциальной угрозы, но пока мы не видели ни одного развертывания вагнеровских сил в Беларуси, — еще раз повторил он.

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