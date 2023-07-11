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Столтенберг: «Вагнеровцев» в Беларуси нет

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  • 11.07.2023, 13:10
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Столтенберг: «Вагнеровцев» в Беларуси нет
Йенс Столтенберг
Фото: Getty Images

Альянс готов к защите от любых потенциальных угроз.

НАТО пока не фиксирует никаких значительных перемещений наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Вильнюсе, сообщает «Укринформ».

— Ответ — нет. Пока мы не увидели ни одного развертывания или перемещения «вагнеровских» сил в Беларусь. Но, конечно, мы внимательно следим за происходящим, — заявил генсек Североатлантического альянса.

— НАТО здесь. Мы готовы защищать от любой потенциальной угрозы, но пока мы не видели ни одного развертывания вагнеровских сил в Беларуси, — еще раз повторил он.

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