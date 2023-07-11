ВСУ ликвидировали скопление россиян, использовав «большой калибр»
- 11.07.2023, 13:29
- 4,568
Генерал Сырский показал разгром врага на видео.
Украинские военные уничтожили скопление живой силы российской армии в одном из направлений, использовав «большой калибр».
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
«Благодаря работе аэроразведки, было обнаружено сосредоточение живой силы россиян», - рассказал он.
По словам генерала, точный выстрел из большого калибра оккупантов уничтожили.