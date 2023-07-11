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ВСУ ликвидировали скопление россиян, использовав «большой калибр»

  • 11.07.2023, 13:29
  • 4,568
ВСУ ликвидировали скопление россиян, использовав «большой калибр»

Генерал Сырский показал разгром врага на видео.

Украинские военные уничтожили скопление живой силы российской армии в одном из направлений, использовав «большой калибр».

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«Благодаря работе аэроразведки, было обнаружено сосредоточение живой силы россиян», - рассказал он.

По словам генерала, точный выстрел из большого калибра оккупантов уничтожили.

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