«В здравоохранении творится настоящий беспредел» 4 11.07.2023, 13:32

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Кадровые проблемы в медицине шокируют.

Об этом пишет медицинская инициатива «Белые халаты»:

- Нам продолжают поступать сведения о настоящем беспределе в здравоохранении. Мы бы хотели подобрать другое слово, но не вышло. Итак, о чем пишут наши читатели:

1) В 3-й детской больнице не прекращаются проверки, особенным рвением отличается Центр гигиены и эпидемиологии, откуда приехал главный врач и лично отвлекает медиков от работы. В это время отделения остаются вообще без медицинских сестер, их работу пытаются переложить на студентов, которые сейчас проходят практику. На остающихся сотрудников нагрузка непомерная, а зарплата может не дотягивать до 1000 белорусских рублей.

2) В УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» ожидаемые кадровые проблемы:

- на 2-ой подстанции летом увольняется 12 сотрудников,

- на 5-ой - 7 сотрудников,

- на 6-ой - 9 сотрудников,

- на 8-ой - 4 сотрудника.

При этом главный врач СМП Жинко А.Г. с особым рвением проверяет характеристики новых работников на предмет лояльности к власти, не принимает на работу совместителей.

Фельдшер, который работает самостоятельно, отправляясь на вызовы без врача, получает около 1600 до вычета налогов, работая на 1.75 ставки.

3) В УЗ «Брестская ЦГБ» очередь на протезирование растянулась до 5 лет, а платные операции не выполняют.

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