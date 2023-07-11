Золото Пригожина Ирек Муртазин, «Новая газета. Европа»

11.07.2023, 13:38

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Насколько на самом деле зависит ЧВК «Вагнер» от российского государства?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС о том, что еще 29 июня Владимир Путин имел встречу с Евгением Пригожиным и еще тремя десятками крупнейших командиров ЧВК «Вагнер». На той встрече они обсудили видение событий 23–24 июня, а вагнеровцы, со своей стороны, заверили президента в бесконечной преданности.

Вероятно, готовясь к этой встрече, президент не мог упустить из внимания тот факт, что еще 27 июня Госдеп США выложил на своем официальном сайте пресс-релиз о санкциях, принятых Минфином США против компаний, связанных с хозяином ЧВК «Вагнер».

Под санкции попали:

базирующаяся в ЦАР компания по торговле алмазами Diamville (ДИАМ ВИЛЬ);

золотодобывающая компания Midas Resources, также базирующаяся в ЦАР;

занимающаяся оптовой неспециализированной торговлей компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;

российское ООО «ДМ», тоже занимающееся оптовой неспециализированной торговлей.

В очень подробном комментарии к включению этих компаний в санкционный список Госдеп США привел доказательства аффилированности этих структур с Евгением Пригожиным. И описал, что собой представляют эти компании.

К примеру, Midas Resources SARLU владеет концессиями на добычу полезных ископаемых в ЦАР и льготными лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых, металлов, драгоценных камней. «Midas, наряду с другими фирмами, работающими в ЦАР и связанными с Пригожиным, играет ключевую роль в финансировании операций ЧВК «Вагнер» в ЦАР и за ее пределами», — утверждает Госдеп в своем пресс-релизе.

Компания по закупке золота и алмазов Diamville SAU, по сведениям Госдепа США, участвовала в схемах по нелегальной продаже в ОАЭ и Европе золота и алмазов, добытых в ЦАР. В этих же схемах были задействованы зарегистрированная в Дубае дистрибьюторская компания Industrial Resources и российское ООО «ДМ».

Не стоит сбрасывать со счетов хозяина ЧВК «Вагнер», у которого, казалось бы, отняли бизнес, частную армию и медиа-империю

В своем пресс-релизе Госдеп США утверждает, что ЧВК «Вагнер» причастна к «широкомасштабному нарушению прав человека и присвоению природных ресурсов во многих странах Африки».

По большому счету, ничего нового из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте Госдепа, постоянные читатели «Новой газеты» не узнают. Об участии бойцов ЧВК «Вагнер» в удовлетворении африканских амбиций Евгения Пригожина мы регулярно писали с 2017 года, когда начала просачиваться информация о вооруженных светлокожих парнях, замеченных в Африке.

Вот публикация «Новой газеты», вышедшая 21 ноября 2018 года, в которой мы рассказали о расследовании бизнес-издания Bloomberg.

Bloomberg описал географию интересов Евгения Пригожина в Африке, в свою очередь, многократно ссылаясь на «Новую». Кроме Центральноафриканской Республики и Ливии, бизнес-интересы Пригожина, по сведениям Bloomberg, простирались еще как минимум на восемь государств Африки:

Зимбабве,

Конго,

Мозамбик,

Мадагаскар,

Гвинею,

Гвинею-Бисау,

Анголу,

Судан.

Центральноафриканская Республика (богата золотом и алмазами)

«О присутствии «ЧВК Вагнера» в стране заговорили после убийства троих российских журналистов в конце июля. На присутствие в стране «гражданских военных инструкторов» из России год назад обращала внимание «Новая», а после оказалось, что в стране работает горнодобывающая компания Lobaye Invest, которую СМИ также связывают с Пригожиным».

Судан (золото)

«Как писала «Новая», попутно с ЦАР россиян в военной форме стали замечать и в Судане. Позднее и там открыла свое подразделение компания «М-Инвест», которую в СМИ связывают с Пригожиным. Если в ЦАР это Lobaye Invest, то в Судане она работает под именем Meroe Gold».

Ливия (нефть)

«Пригожин через «ЧВК Вагнера» оказывает поддержку армии маршала Халифы Хафтара в обмен на доступ к сырью и в первую очередь — к нефти, которой Ливия очень богата.

В октябре британская The Sun утверждала, что военные, связанные с Пригожиным, готовят боевиков Хафтара, а также поставляют им вооружение, а в ноябре «Новая» заметила Пригожина вместе с министром обороны Сергеем Шойгу на равных за столом переговоров с Хафтаром».

Действительно, 7 ноября 2018 года РИА Новости сообщили, что российский министр и ливийский маршал «обсудили ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке». А вскоре «Новой» удалось разыскать видеозапись визита Хафтара в Москву — ее выложили сами ливийцы. Мы с удивлением обнаружили на этой записи и Евгения Пригожина. При этом как полноценного участника переговоров. «Новая» рассказала и о встречах министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром.

Через месяц после нашей публикации об участии Пригожина о переговорах российского генерала армии Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром, в декабре 2018 года, мы опубликовали материал об участии Евгения Пригожина в других переговорах, состоявшихся еще в конце августа в Хартуме, столице Судана.

На эту встречу съехались лидеры центральноафриканских вооруженных группировок, «находящихся под санкциями ООН». Между тем еще в начале сентября 2018 года на сайте МИД России появилось сообщение «О переговорах в Хартуме по урегулированию в Центральной Африканской Республике», в котором МИД проинформировал о подписании «Хартумской декларации» и объявил о создании «Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР».

Не упоминая имени Евгения Пригожина, МИД России в своем сообщении фактически похвалил хозяина ЧВК «Вагнер» за участие в переговорах в Судане.

После этой публикации, в «Новой» вышел десяток материалов о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке. Мы публиковали расследования, статьи, новости до самой приостановки выхода газеты вскоре после начала специальной военной операции.

Публиковали, несмотря на то, что сам Евгений Пригожин не признавал — даже в судах! — ни причастность к ЧВК «Вагнер», ни тем более свой интерес к Африке.

В августе 2022 года Пригожин поставил точку в последней судебной тяжбе с журналистами, сообщившими о его непосредственном участии в деятельности ЧВК «Вагнер»: закономерно он добился судебного решения об опровержении информации. И уже в сентябре официально признался, что именно он основал и возглавляет частную военную компанию.

В феврале уже этого года, комментируя перспективы участия ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции на Украине, Пригожин заявил: «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку».

Уже на следующий день после этого заявления хозяина ЧВК глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил деятельность «Вагнера» в Африке. Дословно: «Мы не раз комментировали деятельность наших частных военных компаний, которые работают по прямым обращениям соответствующих стран, и [их деятельность] является вкладом в нормализацию обстановки в регионе, где продолжают активничать террористические бандформирования».

После такого заявления главы МИД России многочисленные публикации про ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина в западной прессе заиграли уже новыми красками: коллеги начали подсчитывать конкретные прибыли Пригожина в Африке.

К примеру, CNN еще в июле прошлого года опубликовало расследование, в котором утверждает, что вагнеровцами в Судане якобы руководил Александр Сергеевич Кузнецов. Тот самый Кузнецов, с позывным «Ратибор», который стоял у истоков создания ЧВК «Вагнер» и был удостоен звания Героя России. В своем расследовании CNN озвучило такие цифры: порядка 90% золота, ежегодно добываемого в стране (а это около сотни тонн), вывозится из Судана контрабандой. Общая сумма прямых потерь Судана только за последние несколько лет, с момента появления в стране вагнеровцев, составляет порядка 13,4 миллиарда долларов.

Но даже то золото, что доходит до хранилищ Центрального банка Судана, оказывается, может исчезнуть, как это произошло в 2021 году, когда из госказны пропали 32,7 тонны золота на сумму 1,9 миллиарда долларов.

«…По меньшей мере семь источников, знакомых с событиями, обвиняют Россию в том, что именно она проводит львиную долю операций по контрабанде золота из Судана», — говорилось в расследовании CNN.

После признания Евгения Пригожина в том, что он является хозяином ЧВК «Вагнер», у которой большие планы на этом континенте, стал понятен и конкретный бенифициар контрабандных операции с суданским золотом.

И, по всей видимости, именно этот человек знает, где сейчас хранится эта огромная партия золота. Или куда ушли, в какие проекты вложены деньги, вырученные от продажи десятков тонн драгоценного металла.

Надо учитывать, что суданское золото — не единственная африканская статья доходов ЧВК «Вагнер».

В актив Пригожина можно смело вписывать огромное количество золота и алмазов, добываемых в других странах Африки, куда с 2017 года десантировались чевэкашники. В том числе и в ЦАР — компаниями, упомянутыми в пресс-релизе Госдепартамента США.

Даже по самым скромным подсчетам, под контролем Евгения Пригожина могло оказаться драгоценных металлов и алмазов на сумму свыше ста миллиардов долларов.

Ирек Муртазин, «Новая газета. Европа»

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